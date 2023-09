NMC News : मुख्यालयात अधिकाऱ्यांचे उत्तरायण-पूर्वायन; महापालिकेत वास्तुशास्त्राप्रमाणे आसनव्यवस्थेचा अधिकार

By

NMC News : शहराचे राजकारण, अर्थकारण ज्या महापालिका मुख्यालयातून चालते, त्या मुख्यालयात वास्तुशास्त्राला अधिक महत्त्व आले आहे. अनेक प्रकारच्या नकारात्मक भावनामुळे महापालिकेच्या विभागप्रमुखांनी स्थाने निश्चित केली आहे.

निम्म्या अधिकाऱ्यांची आसनव्यवस्था उत्तरेच्या, तर निम्म्या अधिकाऱ्यांची आसनव्यवस्था पूर्वेच्या दिशेने दर्शनी भाग अर्थात डोळ्यासमोर येईल याप्रमाणे आहे. नाशिक महापालिका मुख्यालयात सध्या वास्तुरचना चर्चेचा विषय ठरत आहे.

महापालिका आयुक्तांचे निवासस्थान वास्तुरचनेच्या दिशेने योग्य नसल्याने वास्तूमध्ये अंतर्गत बदल केले जात आहे. बदल होत नाही, तोपर्यंत आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर गंगापूर रोडवरील फ्लॅटमध्ये वास्तव्यास गेल्याची चर्चा आहे. (Seat arrangement rights as per Vastu Shastra in Municipal Corporation nashik news)

दुरुस्तीच्या कारणामुळे खासगी फ्लॅटमध्ये वास्तव्य करत असल्याचे आयुक्तांकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

महापालिका मुख्यालय, महापौरांचा रामायण बंगला असो की आयुक्तांचे निवासस्थान कायम वास्तुशास्त्राच्या दृष्टीने चर्चेत आले आहे. वास्तूच्या अनुषंगाने जसा वास्तव्याचा विचार केला जातो. त्याचप्रकारे अधिकाऱ्यांमध्येदेखील कार्यालयातील आसनव्यवस्थेला महत्त्व गेल्याचे दिसून येते.

उत्तरेला (दक्षिणेकडे पाठ करून) किंवा पूर्वेला (पश्चिमेकडे पाठ करून) तोंड करून काम केल्यास अडचणींचा सामना करावा लागत नाही. असे वास्तुशास्त्र सांगते, असे एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दावा केला. अनेक अभियंते, अधिकाऱ्यांनी त्याप्रमाणे आसनव्यवस्था करून घेतली आहे.

बांधकाम, नगररचना उत्तरेला

लोकप्रतिनिधी व नागरिकांच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचा व खर्चिक असलेल्या बांधकाम विभागातील शहर अभियंत्यांसह सर्वच कार्यकारी अभियंत्यांचे तोंडे हे उत्तर- पूर्व दिशेच्या मध्यभागी आहे. अधिकाऱ्यांची पाठ दक्षिणेला असल्याने आर्थिकदृष्ट्या अधिक फायदेशीर असते. असे मानले जाते.

नाशिक महापालिका मुख्यालयातील वास्तुरचना

महापालिकेच्या उत्पन्नाच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाच्या असलेल्या व बांधकाम व्यावसायिकांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या नगररचना विभागातील सहसंचालक, कार्यकारी अभियंता, उपअभियंत्यांचे तोंडे उत्तरेच्या दिशेने आहेत.

शहराचे आरोग्य सांभाळणाऱ्या घनकचरा संचालकांची आसनव्यवस्थादेखील उत्तरेच्या दिशेने आहे. पाणीपुरवठा विभागातील वितरण व यांत्रिकी विभागातील प्रमुख अधिकाऱ्यांची आसनव्यवस्थादेखील उत्तरेला तोंड करून आहे.

मात्र वास्तुशास्त्राच्या दिशेने रचना करण्यात आली आहे. याच विभागाशी संबंधित असलेला यांत्रिकी विभाग अधिकाऱ्यांचे तोंड यापूर्वी पश्चिमेच्या दिशेने होते. मात्र, दोन महिन्यापूर्वी झालेल्या नव्या रचनेत आता उत्तरेला दर्शनी भाग होईल. अशा पद्धतीने करण्यात आली आहे. मलनिस्सारण, विद्युत विभागाच्या प्रमुखांचीही आसनव्यवस्था उत्तरेच्या दिशेने तोंड करून आहे.

आयुक्तांसह महापौर, उपमहापौर पूर्वेला

महापालिका आयुक्तांसह दोन्ही अतिरिक्त आयुक्त, प्रशासन अतिक्रमण व विविध कर उपायुक्तांचे आसन व्यवस्था पूर्वेला तोंड करून आहे. महापालिकेच्या खर्चाची बिले काढणाऱ्या व खर्च नियमात होतो आहे की नाही, हे पाहणाऱ्या लेखापरीक्षण विभागातील अधिकारी व उपअधिकाऱ्यांची आसनव्यवस्थादेखील पूर्वेकडे तोंड राहील, अशी आहे.

नाशिक महापालिका मुख्यालयातील वास्तुरचना

एवढेच काय वैद्यकीय विभागाचे प्रमुखदेखील पूर्वेच्या दिशेकडे पाहून काम करतात. वैद्यकीय अधीक्षकांच्या कार्यालयात गेल्यास त्यांची भेट घेण्यासाठी यू- टर्न घ्यावा लागतो. कायम कटकटीचा सामना करावा लागणाऱ्या अतिक्रमण उपायुक्तांचे कामकाजदेखील पूर्वेच्या दिशेने पाहून केले जाते.

हीच परिस्थिती अग्निशमन विभाग, सुरक्षा विभाग प्रमुखांच्या बाबतीतदेखील आहे. समाजकल्याण उपायुक्त, गोदावरी संवर्धन कक्ष उपायुक्त, शिक्षण विभागाचे प्रशासनाधिकारी यांची आसनव्यवस्था पूर्वेकडे तोंड करून आहे.

कर्मचारी वर्गात असमानता

प्रमुख अधिकारी व अभियंता उत्तर व पूर्व दिशेकडे बघून काम करत असले तरी त्यांच्या हाताखाली कर्मचाऱ्यांची काम करण्याची दिशा मात्र निश्चित दिसून येते. अधिकारी ज्या दिशेकडे बघून काम करतात. त्याच्या विरुद्ध दिशेला तर काही कर्मचाऱ्यांची आसनव्यवस्था अधिकाऱ्यांच्या व्यवस्थेप्रमाणे करण्यात आली आहे.

पूर्वीपासून आसनव्यवस्था

महापालिकेमध्ये प्रशासन, समाजकल्याण, गोदावरी संवर्धन कक्ष, विविध कर विभागाचे उपायुक्त नव्याने रुजू झाले आहे. पूर्वीच्या अधिकाऱ्यांनी ज्याप्रमाणे आसनव्यवस्था वास्तुशास्त्राप्रमाणे करून घेतली आहे, तीच रचना कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे कुठलाही बदल न करता जैसे-थे आसनव्यवस्था स्वीकारल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जाते.