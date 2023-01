Nashik Crime News : मालेगावला गुटखा ॲपेरिक्षासह सव्वादोन लाखाचा ऐवज जप्त

By

मालेगाव (जि. नाशिक) : शहरातील देवीचा मळा भागात बेकायदा गुटखा विक्री करणाऱ्या संशयितास पवारवाडी पोलिसांनी सापळा रचून अटक केली. यावेळी पोलिसांनी त्याच्या ताब्यातून १ लाख ७६ हजार रुपये किमतीचा विमल पान मसाला गुटखा, तंबाखू, तसेच ५० हजार रुपये किमतीची ॲपेरिक्षा असा सुमारे २ लाख २६ हजार रुपयांचा ऐवज जप्त करण्यात आला. गुटखा विक्री करणारा मुख्य संशयित फरार झाला. (seized Gutkha Ape rickshaw along worth two lakh at malegaon Nashik Crime News)

पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप यांना शहरात गुटखा विक्रीसाठी आणण्यात असल्याची माहिती मिळाली होती. श्री. उमाप यांच्या सूचनेवरून अपर पोलिस अधीक्षक अनिकेत भारती, सहायक पोलिस अधीक्षक तेगबीरसिंह संधू यांच्या मार्गदर्शनाखाली पवारवाडी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक सुधीर पाटील,

उपनिरीक्षक शैलेश पाटील, पोलिस हवालदार सचिन धारणकर, विनायक जगताप, सुनील भामरे, पोलिस नाईक संतोष सांगळे, भरत गांगुर्डे, नवनाथ शेलार, उमेश खैरनार, दिनेश शेरावते आदींनी देवीच्या मंदिराजवळ, अक्सा ट्रेडर्स दुकानासमोर सापळा रचून ही कारवाई केली.

यात इजाज मोहम्मद युसूफ (वय २८, रा. देवीचा मळा, देवी मंदिराजवळ) याला अटक केली. त्याच्या जवळून रिक्षा (एमएच १६ एई ०६४०) व गुटखा असा सव्वादोन लाखाचा ऐवज जप्त करण्यात आला. इजाजला माल विक्री करणारा आरोपी दिनेश लेंडानेवाला फरार आहे.

