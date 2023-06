Shinde Group : राज्यातील सत्तेच्या बंडाला एक वर्ष पूर्ण होत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसने आजचा दिवस गद्दार दिन म्हणून संबोधत आंदोलन केले तर त्याला प्रत्युत्तर म्हणून शिवसेनेच्या शिंदे गटाकडून स्वाभिमानी दिवस साजरा करत राष्ट्रवादी काँग्रेसला उत्तर दिले.

शिवसेनेने विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांचे फोटो झळकावत पहाटेच्या शपथविधीची आठवण करून दिली. (self respecting answer from Shinde Group to Gaddar Day ajit Pawar photos of early morning swearing in ceremony revealed nashik news)

२० जून २०२२ ला राज्यात सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडीला जोरदार झटका बसला. ४० आमदार एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली फुटले. व स्वतंत्र गट स्थापन केला. पुढे भाजपच्या मदतीने राज्यात शिंदे- फडणवीस सरकार अस्तित्वात आले.

या सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसने हा दिवस गद्दार दिन म्हणून साजरा केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार आंदोलनाला प्रतिउत्तर देण्यासाठी शिवसेनेचा शिंदे गटदेखील दुपारी मैदानात उतरला.

मायको सर्कल येथील कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसने दाखविलेल्या खोक्यांच्या अनुषंगाने शिवसेनेने खोक्याला खोक्याने प्रतिउत्तर दिले. आम्ही बाळासाहेबांच्या विचारांचे महाराष्ट्राचे विकासाचे असल्याचा दावा या वेळी करण्यात आला.

या विचारांच्या उल्लेख असलेल्या खोक्यावर युतीच्या गेल्या वर्षभराच्या सत्ताकाळातील योजनांचा उल्लेख करण्यात आला होता. या वेळी उपजिल्हाप्रमुख सुदाम डेमसे, श्याम साबळे, शशिकांत कोठुळे, अमोल सूर्यवंशी, सचिन भोसले, मंगला भास्कर, रोशन शिंदे, आनंद फरताळे, योगेश बेलदार, अंबादास जाधव, रूपेश पालकर, दिगंबर नाडे, शिवा ताकाटे, उमेश चव्हाण आदी उपस्थित होते.

हिंदुत्व रक्षणासाठी उठाव

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे विचार पुढे नेण्यासाठी तसेच हिंदुत्वाचे रक्षण करण्यासाठीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ऐतिहासिक उठाव केला. उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना पक्ष व शिवधनुष्य काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे गहाण ठेवले होते.

ते भाजप- शिवसेना युतीने सोडविले. त्यामुळे स्वाभिमान दिवस साजरा केला जात असल्याचा दावा या वेळी करण्यात आला. राष्ट्रवादीचा जन्म काँग्रेसशी गद्दारी झाल्याने आम्हाला गद्दार बोलण्याचा अधिकार नाही. पहाटेच्या शपथविधीबद्दल राष्ट्रवादीने स्पष्टीकरण द्यावे, असे आवाहन देण्यात आले.