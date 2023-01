Seminar : आई- वडील होण्याचा हक्क मिळवण्यासाठी उद्या परिसंवाद; गर्भधारणेसंदर्भातील शंकांचे होणार निरसन

नाशिक : चुकीच्या जीवनशैलीमुळे होणाऱ्या आजारांचा विचार केला, तर हृदयरोग, उच्च रक्तदाब, स्थूलता, कर्करोग वगैरे आजारांची यादी प्रामुख्याने पुढे येते. परंतु सगळ्यात मोठा व झपाट्याने वाढणारा आजार, ज्याच्याकडे आपण दुर्लक्ष करतो, तो म्हणजे वंध्यत्व.

जन्माला आल्यानंतर जर आजार झाला, तर त्यावर संशोधन करून, उपचार शोधून रोग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करता येतो. परंतु जन्माला घालताच आले नाही, तर सगळंच संपणार का? आजच्या जीवनशैलीने स्त्री-पुरुष दोघांच्याही प्रजननसंस्थेवर परिणाम झालेला दिसून येतो.

यातून येणाऱ्या नैराश्याच्या यादीत नाशिककर असू नये, यासाठी गंगापूर रोडवरील कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानच्या विशाखा सभागृहात शनिवारी (ता.२१) सायंकाळी सहाला परिसंवाद व मार्गदर्शन कार्यक्रम होणार आहे. श्रीगुरू डॉ. बालाजी तांबे यांच्या आशीर्वादाने गर्भसंस्काराचा वारसा व परंपरा लाभलेल्या डॉ. मालविका तांबे या वेळी मार्गदर्शन करणार आहेत. (Seminar tomorrow to get right to be parents Doubts regarding pregnancy by dr malvika tambe nashik news)

आजच्या धकाधकीच्या जीवनात शारीरिक व मानसिक दोन्ही प्रकारचे ताण वाढले आहेत. कामात व्यग्र असल्यामुळे रात्रीची झोप व्यवस्थित होत नाही, सकाळी कामाच्या गडबडीत चालणे, व्यायाम याला वेळ मिळत नाही.

आहारासारख्या सर्वांत महत्त्वाच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणावर तडजोड केली जाते, घरी केलेला सात्त्विक आहार घ्यायचा सोडून बाहेर खाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. जंक फूडसारखा चुकीचा आहार अतिप्रमाणात घेतला जात आहे.

दांपत्य आपण प्रचंड काम करतो, हे कारण समोर करून शनिवार, रविवार मुक्तजीवन जगण्याच्या नादात धूम्रपान, मद्यपान वगैरे करतात. अशा विविध कारणांमुळे जीवनात अनैसर्गिक रसायनांचा वापर वाढला आहे. या सगळ्यांमुळे आपल्या आयुष्याची पातळी खालावत चालली आहे.

म्हणूनच ‘संतुलन आयुर्वेद फर्टिलिटी एक्स्पिरिअन्स’ म्हणजेच आपल्या शरीरात असलेली सगळ्यात महत्त्वाची शक्ती, ज्याला शुक्र म्हटले जाते, त्याची पातळी कशी व्यवस्थित राहू शकेल, यासाठी विकसित केलेली प्रणाली. श्रीगुरू डॉ. बालाजी तांबे यांच्या संशोधनातून व त्यांनी अनेक दशके केलेल्या कार्यातून सिद्ध झालेली ही प्रणाली आहे, जी संपूर्णपणे आयुर्वेदिक सिद्धांतावर आधारित आहे.

हेही वाचा: Seminar : आई-बाबा व्हायचंय? ‘सेफ’ एक पर्याय; डॉ. मालविका तांबे यांचा 21ला कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानमध्ये परिसंवाद

वंध्यत्वामुळे जोडपे आधीच मानसिकरीत्या खचलेले असते. तथापि उपचारादरम्यान एकामागून एक तपासण्या व उपचार करून घेण्याच्या व वेगवेगळ्या सायकलच्या चक्रात अडकल्यामुळे आर्थिक स्तरावरही ते खचलेले असतात, असेही पाहण्यात आले आहे. बहुतांश वेळा या तपासण्या, उपचार स्त्रीवरच केले जातात.

तथापि फक्त स्त्रीमधील दोषानेच वंध्यत्व येते, असे नाही. प्रत्यक्षात जर आकडेवारी पाहिली, तर लक्षात येते, की वंध्यत्वाचे कारण जवळजवळ ४० टक्केवेळा पुरुषांमधील दोष हे असते. त्यामुळे घरामध्ये बाळ हवे असेल,

दांपत्याला मातृत्व-पितृत्वाचे वरदान हवे असेल, तर वंध्यत्वावर कुठले शस्त्र चालवावे, याचा पर्याय व्यवस्थित विचार करूनच निवडायला हवा. नेमका कोणता पर्याय निवडावा, हेच नाशिककरांना या परिसंवादातून समजणार आहे.

हेही वाचा : शेअर बाजारात सततचे लाॅसेस? मग यापैकी कुठली चूक होतेय? घ्या जाणून

हेही वाचा: Food Security Scheme : दिंडोरी तालुक्यात अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत डिसेंबरपर्यंत धान्य!

परिसंवाद अन्‌ मार्गदर्शन

‘संतुलन आयुर्वेद फर्टिलिटी एक्स्पिरिअन्स’ (SAFE) हा कार्यक्रम २१ जानेवारीला सायंकाळी सहा ते साडेसात या वेळेत नाशिक येथील गंगापूर रोडवरील कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानच्या विशाखा सभागृहात होणार आहे.

ज्या जोडप्यांना गर्भधारणेसाठी अडचण येत आहे, त्यांनी या परिसंवादाला उपस्थित राहण्याचा नक्की प्रयत्न करावा. प्रवेश विनामूल्य असून, जागा अरक्षित करण्यासाठी तुमचे नाव, नंबर, ई-मेल व्हॉटसॲप करा. व्हॉटसॲप नंबर ८३८०००३६९१. अधिक माहितासाठी भेट द्या. events.santulan.in

हेही वाचा: Nashik News : पीक कर्जाला CIBILचा अडथळा; हिवाळी अधिवेशनात सरकारने दिलेले आश्वासन हवेतच!