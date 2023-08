By

Nashik News : राज्यातील दिव्यांगांच्या शाळा समाजकल्याण विभागांतर्गत येत असल्याने येथील खेळाडूंना क्रीडा सुविधा मिळत नाहीत.

त्यामुळे या धोरणात बदल व्हायला हवा, असे सांगत दिव्यांगांसाठी विशेष क्रीडा विभागाची स्थापना करण्याचा ठराव दृष्टिबाधितांच्या राज्यस्तरीय क्रीडा परिषदेत मंजूर करण्यात आला.

या परिषदेत मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण १४ ठरावांची प्रत क्रीडामंत्र्यांकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहे. (separate sports department for disabled Resolutions of State Level Council of Visually Impaired Nashik News)

‘नॅब’च्या नाशिक व मुंबई कार्यालयातर्फे मंगळवारी (ता. २९) नाशिकमध्ये पहिली राज्यस्तरीय क्रीडा परिषद घेण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, ‘नॅब’चे अध्यक्ष रामेश्वर कलंत्री, मानद महासचिव गोपी मयूर, क्रीडा समितीचे अध्यक्ष व्ही. एच. पाटील, उपाध्यक्ष डॉ. भावेश भाटिया आदी उपस्थित होते.

श्री. कलंत्री यांनी परिषदेचा उद्देश स्‍पष्‍ट केला. ते म्‍हणाले, की दिव्यांग खेळाडूंना प्रशिक्षक दिले जात नाहीत, त्यामुळे क्षमता असूनही त्यांना करिअरवर पाणी सोडावे लागते.

त्यांच्यासाठी विशेष तरतूद करून सन्मानाने जीवन जगण्याचा हक्क कसा मिळवून देता येईल, या विषयावर विचारमंथनासाठी ही परिषद घेण्यात आली.

परिषदेत साधारणत: २५० प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. ‘नॅब’तर्फे ३ ते १२ वर्षे वयोगटासाठी ‘स्पोर्ट नर्सरी’ची स्थापना करण्यात येणार आहे. जानेवारी २०२४ पासून फुटबॉल प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे श्री. कलंत्री यांनी सांगितले.

‘नॅब’चे सहसचिव डॉ. मुक्तेश्वर मुनशेट्टीवार यांनी ठराव मांडले. ब्लाइंड क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष पंकज चौधरी, महासचिव डॉ. माधव गोरे यांनी या ठरावांना मंजूरी दिली.

अविनाश खैरनार यांनी सूत्रसंचालन केले. गोपी मयूर यांनी आभार मानले. या वेळी राज्यभरातील राज्य, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील खेळाडू उपस्थित होते.

राज्यस्तरीय क्रीडा परिषदेतील ठराव

- क्रीडा धोरणात दिव्यांग खेळाडूंचा समावेश व्हावा

- दृष्टिबाधितांसाठी प्रशिक्षक, विशेष शिक्षक नेमावा

- खेलो इंडियामध्ये दिव्यांग खेळाडूंचा समावेश व्हावा

- पॅरा ऑलिम्पिकमध्ये दृष्टिबाधितांना संधी मिळावी

- राज्य व केंद्रीय क्रीडा पुरस्कारांत दिव्यांगांना संधी द्यावी

- दिव्यांगांना पाच टक्के आरक्षणातून नोकरी मिळावी

- सर्वसाधारण व दिव्यांग असा खेळाडूंत दुजाभाव नसावा

- दिव्यांगांसाठी किती निधी मिळेल, याविषयी स्पष्टता हवी

- दिव्यांगांना स्वयंसेवी संस्था, शासनाने अर्थसहाय्य करावे