Nashik Accident News : नाशिक मध्ये अपघाताची मालिका सुरूच; मुंबई महामार्गावर बस मोटरसायकलचा भीषण अपघात

Nashik News : नाशिकमध्ये दिवसेंदिवस अपघाताचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसून येत आहे. जागोजागी होणारे हे अपघात चालकाच्या दुर्लक्षामुळे वाहतूक नियम न पाळल्यामुळे नियंत्रण सुटल्यामुळे झाल्याचे दिसून येते. (Series of accidents continue in Nashik Fatal accident of bus motorcycle on Mumbai highway Nashik Accident News)

आज 27 जून रोजी नऊ सकाळी नऊ वाजेच्या सुमारास मुंबई महामार्गावर बस मोटरसायकलचा भीषण अपघात झाला आहे. या अपघातात तिघे जागीच ठार झाले असून पुढील तपास पोलीस करत आहेत.

