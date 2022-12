मालेगाव : आपल्या गावात हाताला काम नाही. चार तोंडांना खाऊ घालण्यासाठी दाम हवा. मिळेल ते काम करण्याची तयारी असताना शिंगणापूर (जि. परभणी) येथून पोटाची खळगी भरण्यासाठी शेकडो किलोमीटरवर चिखलओहोळ (ता. मालेगाव) येथे शेतमजुरीच्या कामासाठी आलेल्या सोनाली दिलीप शिंदे (वय ३५) या शेतमजूर महिलेचे एक दिवसीय जन्मजात सुदृढ नवसाचे लेकरु गेल्याने मातेचा पान्हा आटला.

त्याचवेळी या अभागी महिलेचा संसारही फाटला. चार मुलींच्या पाठीवर मुलगा झाल्याने पती वागविण्यासाठी घेवून जाईल. सुखाचा संसार सुरु होईल, या आशेवर असलेल्या या महिलेच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले गेले आहे. तिचा संसार विस्कटला आहे. (Serious consideration of chikhal ohol one day old child death nashik Latest Marathi News)

चिखलओहोल प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जी व निष्काळजीपणामुळे या बाळाचा जीव गेला. आरोग्य विभागातील जिल्हा पातळीवरील अधिकारी व जिल्हा प्रशासनाने या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली आहे. मंगळवारी ग्रामस्थांनी आरोग्य केंद्रातील ही दुर्घटना व एकूणच नैमित्तिक कामकाजाबद्दल संताप व्यक्त करीत रुग्णालयाला कुलूप ठोकले. अधिकाऱ्यांना घेराव घातला. विस्तार अधिकाऱ्यांनी पोलिस व सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मध्यस्थीने ग्रामस्थांना दोषींवर तातडीने कारवाई करण्याचे आश्‍वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.

बुधवारी (ता. ७) अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. युवराज देवरे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. हर्षल नेहते यांनी संयुक्तपणे चिखलओहोळ आरोग्य केंद्राला भेट दिली. वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कान उघाडणी करतानाच दोघा अधिकाऱ्यांनी ग्रामस्थांच्या तक्रारी जाणून घेतल्या. या वेळी त्यांच्यासमवेत तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. निलेश सोनवणे होते. ग्रामस्थांनी प्रामुख्याने वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी वेळेवर येत नाहीत. कामकाजाच्या निर्धारीत वेळेपूर्वी घरी जातात. कामाचे निमित्त काढून वारंवार केंद्राबाहेर जातात. रुग्णांना उद्धट वागणूक दिली जाते. यासह असंख्य तक्रारी केल्या.

सोनाली शिंदे यांना एकापाठोपाठ चार मुली झाल्याने पती दिलीपशी त्यांचे बिनसले होते. पती सातत्याने फटकून वागत होता. सोनाली आई आशामती धायडे हिच्यासमवेत येथील शांताराम भामरे यांच्या शेतात कामाला आल्या होत्या. चार मुलींच्या बाळंतपिडा सहन करुन मुलाच्या आशेवर त्या होत्या. नवसाचा मुलगा झाल्याने आई व आजीच्या आनंदाला पारावर उरला नाही. त्यांचा हा आनंद क्षणार्धात हिरावला गेला. लेकरु गेले तसा संसार विस्कटणार याचे दु:खही मोठे आहे.

ग्रामस्थ एकवटले

सोनाली शिंदे यांची सकाळी प्रसुती झाली. त्यावेळी रुग्णालयात डॉक्टर व कर्मचारी उपस्थित होते. बाळ- बाळंतीन सुखरुप होते. मुलाचे वजन साडेतीन किलो होते. दुपारी दुध पाजताना बाळ झटके देवू लागले. रुग्णालयात परिचर नसल्याने व डॉक्टर, कर्मचाऱ्यांनी घरचा रस्ता धरल्याने निवासी राहणाऱ्या दोघा कर्मचाऱ्यांना बोलावण्यासही आरोग्य केंद्रात कोणी नव्हते. बाळाचे झटके पाहून आईने आरडाओरडा केला.

मात्र, तिचा आरडाओरडा व्यर्थ ठरला. तासाभरानंतर आई व आजीच्या डोळ्यादेखत बाळाचा मृत्यू झाला. ग्रामस्थांनी या सामान्य शेतमजुरांची व्यथा जाणली. त्यांच्यासाठी ग्रामस्थ एकवटले. त्यांनी आंदोलन केले. प्रत्यक्ष कारवाई व आरोग्य केंद्राच्या कामकाजात सुधारणा झाली तरच समाधान मिळेल, अशी भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.

