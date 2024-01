Nashik Crime News : शहरात घरफोड्यांचे सत्र; 7 लाखांचा ऐवज चोरीला

Nashik Crime News : शहर पोलिसांनी हायप्रोफाईल घरफोडीची उकल केल्यानंतरही शहरातील घरफोड्यांचे सत्र सुरु आहे. शहरात आणखी चार घरफोड्या झाल्याप्रकरणी पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे.

या घरफोड्यांमध्ये चोरट्यांनी सव्वा सात लाखांचा ऐवज चोरुन नेला. दोन घरफोड्या या इंदिरानगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतच घडल्या आहेत. (session of burglaries in city is continue nashik crime news)