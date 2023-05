Nashik News : शहरात पुर्व भागातील गटारी कचऱ्याने तुडूंब; जागोजागी कचऱ्यांचे ढिगारे

Nashik News : शहरातील स्वच्छतेचा प्रश्‍न नेहमीच ऐरणीवर असतो. रमजान ईदनंतर तर पुर्व भागातील कचऱ्याचा प्रश्‍न जटील झाला आहे. असंख्य गटारी प्लॅस्टिक व कचऱ्याने तुडूंब भरल्या आहेत. (sewers in east are overflowing with garbage everywhere nashik news)

दाट लोकवस्तीत घंटागाड्या वेळेवर पोहचत नसल्याने नागरिक गटारीजवळ कचरा टाकतात. वेळेवर कचरा उचलला जात नसल्याने तो गटारीत पडतो. यातून गटारी भरगच्च कचऱ्याने तुडूंब झाल्याने सांडपाणी वाहने दुरापास्त झाले आहे. यामुळे साथरोग वाढीसह डासांची उत्पत्ती वाढली आहे.

महापालिका स्वच्छता विभागाने यासाठी ठोस नियोजन करणे गरजेचे आहे. गटारी स्वच्छतेअभावी नागरिकांना दुर्गंधीचा सामना करावा लागत आहे. डासांची उत्पत्ती वाढल्याने सायंकाळी साडेसहानंतर एकाच ठिकाणी दहा ते पंधरा मिनिटे थांबणेदेखील मुश्‍कील झाले आहे. साडेसहा ते साडेसात या वेळात सर्वत्र डासांची गुणगुण ऐकायला मिळते.

यामुळे रस्त्यांवरील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांच्या व्यवसायावरही परिणाम झाला आहे. येथील कुसुंबा रोड, नवीन बसस्थानक, रमजानपुरा, आयेशानगर, रहमताबाद, गांधीनगर, गुलशेरनगर (डेपो), दरेगाव भागातील सय्यद पार्क, शफी पार्क यांसह हद्दवाढ झालेल्या भागात बिकट परिस्थिती आहे.

काही भागात तुंबलेल्या गटारींचे पाणी रस्त्यावर वाहते. येथील नवीन बसस्थानकाजवळ सहा महिन्यापुर्वीच गटारीचे काम झाले. त्या गटारीतही मोठ्या प्रमाणात कचरा साचला असून, सहा महिन्यापासून गटार सफाई नसल्याचे नागरिक सांगतात. यातच गेल्या महिन्यापासून जंतुनाशक फवारणीही झालेली नाही. शहरात सर्रासपणे होणारा प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापरही गटारी तुंबण्यास कारणीभूत ठरत आहे.

प्लॅस्टिक बंदी नावापुरताच

राज्यात २०१६ मध्ये शासनाने प्लॅस्टिक बंदी केली. शहरात प्लॅस्टिक बंदी नावालाच आहे. येथील आझादनगर, रौनकाबाद, मच्छीबाजार, इकबाल डाबी, सलामताबाद, आयशानगर, महात्मा फुले भाजीपाला बाजार, सोमवार बाजार, साठफुटी रोड, गोल्डननगर, अब्बासनगर या भागात रोज भाजीपाला बाजार भरतो.

बाजारात किरकोळ खरेदीसाठी आलेले ग्राहक व्यावसायिकांकडून प्लॅस्टिक पिशव्यांची मागणी करतात. घरी जाताच भाजीपाला काढून पिशव्या गटारीत टाकल्या जातात. मनपाने बंदी असलेल्या प्लॅस्टिक पिशवी विक्री करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे. दंडात्मक कारवाईमुळे मनपा उत्पन्नासही हातभार लागेल.