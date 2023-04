Nashik Fraud Crime : शेअर्स मार्केट फसवणूक; दोघांच्या कोठडीत वाढ

By

Nashik Fraud Crime : शेअर्समध्ये गुंतवणूक करून दामदुप्पट वा जादा परताव्याचे आमिष दाखवून ३५ कोटींची फसवणूक प्रकरणातील दोघांच्या संशयितांच्या पोलिस कोठडीत गुरुवार (ता. २१) पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.

आर्थिक गुन्हे शाखेकडे ५६ तक्रारी प्राप्त झालेल्या असून, यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी मुख्य संशयितांसह सहा जणांना आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केली आहे. (Shares market fraud Increase in custody of both Nashik Fraud Crime)

मुख्य संशयित अविनाश सूर्यवंशी (रा. लासलगाव), अमोल शेजवळ (रा. शिर्डी) यांनी दोन कंपन्या स्थापन केल्या. शेअर बाजारात आर्थिक गुंतवणुकीवर १८ टक्क्यांनी परतावा वा दामदुप्पटीचे आमिष दाखवून त्यांनी तब्बल ३५ कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे.

याप्रकरणी तपास करताना आर्थिक गुन्हे शाखेने सहा दलालांना (एजंट) अटक केली होती. त्यांच्यातील चौघांना न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे तर, नंदकुमार निवृत्ती वाघचौरे (३८), प्रशांत रामदास पाटणकर (३४) या दोघांना येत्या गुरुवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

या प्रकरणात आत्तापर्यंत ५६ तक्रारदारांनी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे फसवणुकीच्या तक्रारी आल्या आहेत. मात्र, संशयितांनी केलेल्या फसवणूकीनुसार आणखी तक्रारी असण्याची शक्यता असून, तक्रारदार समोर आलेले नाहीत.

आयटीकडे पत्रव्यवहार

आर्थिक फसवणूक मोठी आहे. तसेच, यात सामील असलेल्यांच्या बँक खात्यावरून लाखांचे व्यवहार झालेले आहेत.

त्यामुळे या संशयितांनी आर्थिक गुंतवणुकीसंदर्भात जो नफा मिळविला त्यावर त्यांनी प्राप्तीकर विभागाला कर अदा केला आहे की नाही, याबाबत आर्थिक गुन्हे शाखेकडून प्राप्तीकर विभागाकडे पाठपुरावा केला जाणार आहे. त्यासाठी प्राप्तीकर विभागाकडे पत्रव्यवहार केला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.