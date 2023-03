Shinde Vs BJP : पक्षप्रवेश मुंबईत, नाशिकमध्ये मात्र नाराजीचे फटाके!

नाशिक : माजी उद्योग मंत्री व उद्धव बाळासाहेब गटाचे नेते सुभाष देसाई (Subhash Desai) यांचा मुलगा भूषण यांच्या शिंदे गटातील प्रवेशानंतर मुंबई भाजपमध्ये (BJP) नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले. (shinde vs bjp Son of Subhash Desai entry into shinde group atmosphere of displeasure was created in Mumbai BJP nashik news)

त्याचा कित्ता आता नाशिकमध्येदेखील गिरविला जाणार असून महापालिकेत शिंदे गटासोबत युती करताना भाजपच्या विद्यमान नगरसेवक तसेच वर्षानुवर्षं काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना डावलले जाण्याच्या भीतीने वरिष्ठांकडे पत्रव्यवहार करण्याची तयारी सुरू झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. पक्ष प्रवेशामुळे वर्षानुवर्षं काम करणाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याच्या भावनेचा उद्रेक महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दिसून येत आहे.

देसाई यांचा मुलगा भूषण यांनी नुकताच बाळासाहेबांच्या शिवसेनेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत प्रवेश केला. भूषण यांच्या प्रवेशाने उद्धव ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. त्याला कारण म्हणजे अनेक वर्षांपासून सुभाष देसाई मातोश्रीशी एकनिष्ठ राहीले आहे. राजकीय घडामोडी घडतं असताना देसाई उद्धव ठाकरे यांच्यामागे ठाम राहिले.

ठाकरे की शिंदे या वादात वडीलांच्या भूमिकेलाच छेद देत बंड केले आहे. भूषण यांच्या बंडाने शिंदे गटात आनंदाचे वातावरण असले तरी दुसरीकडे मित्र पक्ष भाजपमध्ये मात्र नाराजी निर्माण झाली आहे. मुंबईतील भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी देसाई कुटुंबीयांवर आरोप करताना प्रवेश देवू नये, अशी मागणी पक्षाच्या वरिष्ठांकडे करताना नाराजी व्यक्त केली.

गेल्या आठ महिन्यांपासून शिवसेनेत फूट पडून दोन गट तयार झाले आहेत. उद्धव ठाकरे व एकनाथ शिंदे यांच्यात एकमेकांवर कुरघोडी केल्या जात आहे. भाजपकडून मात्र आतापर्यंत फक्त बघ्याची भूमिका घेतली गेली. परंतु शिंदे गटाची निर्मिती झाल्यानंतर भविष्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत युती होईल.

युतीच्या जागा वाटपात मात्र भाजपसाठी आतापर्यंत योगदान दिलेल्या पदाधिकारी किंवा विद्यमान नगरसेवक असलेल्या इच्छुकांच्या जागा धोक्यात आल्या आहेत. युती किंवा पक्ष प्रवेशासंदर्भात आतापर्यंत बोलले जात नव्हते. भूषण देसाई यांच्या प्रवेशानंतर आता उघड बोलले जाऊ लागल्याने त्याचे लोण नाशिकपर्यंत पोचले आहे.

पक्षप्रवेशाचे वातावरण तापणार

महापालिकेच्या सभागृहात भाजप पाठोपाठ शिवसेनेची ताकद आहे. परंतु राजकारणाच्या उलथापालथीत शिंदे गटात माजी नगरसेवकांनी प्रवेश केला. नाशिक रोड व सिडकोत शिंदे गटातील प्रवेशामुळे भाजपमध्ये नाराजी पसरली आहे. परंतु आतापर्यंत त्यावर फारसे कोणी बोलले नाही.

मुंबईत आता उघडपणे भूमिका घेतल्याने नाशिकमध्येदेखील शिंदे गट किंवा पक्षात प्रवेश देताना वर्षानुवर्षं भाजप सोबत असलेल्यांची अडचण होवू नये, अशी भूमिका घेत वरिष्ठांपर्यंत तक्रारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे येत्या काळात पक्ष प्रवेशावरून राजकारण तापणार आहे.