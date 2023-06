Shivrajyabhishek Din : ब्रिटनमध्ये गुंजला शिवरायांचा जयघोष; छत्रपती संभाजी महाराजांचे उपस्थितांना मार्गदर्शन

Shivrajyabhishek Din : हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांचा ३५० वा शिवराज्याभिषेक दिन शेकडो शिवभक्तांच्या उपस्थितीमध्ये ब्रिटनमध्ये पहिल्यांदा मोठ्या उत्साहात साजरा झाला. (Shiv Rajyabhishek Day is celebrated with great enthusiasm for the first time in Britain nashik news)

'महाराष्ट्र मंडळ लंडन' यांच्यातर्फे या सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. अखिल भारतीय शिवराज्याभिषेक महोत्सव समितीच्या मार्गदर्शनाखाली शिवराज्याभिषेक सोहळा पार पडल्याने ब्रिटनमध्ये शिवरायांच्या देदीप्यमान कार्याचा जयघोष नागरिकांना अनुभवायला मिळाला. यावेळी छत्रपती संभाजी महाराजांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून मार्गदर्शन केले.

बागलाणचे भूमिपुत्र, शिवप्रेमी, महाराष्ट्र मंडळ लंडनचे नवनिर्वाचित संचालक गिरीश धोंडगे यांनी याकामी पुढाकार घेत ब्रिटनमध्ये शिवराज्याभिषेक सोहळ्याला मूर्त स्वरूप दिले. गणेश वंदना, शिवरायांच्या जयघोषाने कार्यक्रमाची सुरवात झाली.

दीप प्रज्वलन इंडियन हाय कमिशनचे प्रतिनिधी संजय कुमार यांनी करून शिवभक्तांना शुभेच्छा दिल्या. या सोहळ्यात पालखी मिरवणूक, शिवमूर्ती अभिषेक, शाहिरी पोवाडा, देवीचा गोंधळ, शिवगारद अशा विविध कार्यक्रमांचा समावेश केला होता.

यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना

छत्रपती संभाजीराजे यावेळी म्हणाले की, जागतिक किर्तीचे कल्याणकारी राजे शिवाजी महाराजांचा राज्यभिषेक सोहळा पहिल्यांदा ब्रिटनमध्ये होत असल्याची अत्यंत अभिमानास्पद बाब आहे.

यासाठी अहोरात्र मेहनत घेणाऱ्या महाराष्ट्र मंडळ लंडन, शिवप्रेमी भारतीय युवक आदींचे सामाजिक योगदान वाखाणण्याजोगे आहे.

ईश्वरी कटनेश्वर या चार वर्षीय बालिकेने पोवाडा सादर करून प्रेक्षकांची मने जिंकली. शांती पिसे, दीपा राणे, सिद्धार्थ पाटील, उत्तम पाटील, पल्लवी धुळे, संगीता बदनारायणी, आर्यन पिसे, अमोल पिसे, ऋषीकेश राणे आदींनी सांस्कृतिक कार्यक्रम शिवगीते पोवाडे यांचे सादरीकरण केले. मोक्षा सोनगिरे, आर्यन भोसले यांनी शिवरायांची भूमिका साकारली.

सोहळा यशस्वितेसाठी मंडळाचे पदाधिकारी सुवर्णा चांदगडकर, विनोद देवकर, चेतन हरपळे, प्रीतम सदाफुले, अध्यक्ष वृशल खांडके, प्रेक्षा सोनगिरे, स्नेहल पडाळे, प्रीती दिवेकर, सारिका भामरे, सपना भोसले, सुशील रापटवार, स्वयंसेवक आदींनी विशेष परिश्रम घेतले. सूत्रसंचालन प्रांजल हुसे व अक्षय देशमुख यांनी केले.

"खामलोण (ता. बागलाण) येथील मूळ रहिवासी असून महाराष्ट्र मंडळ लंडन, ब्रिटनच्या कार्यकारिणी सदस्यपदी नुकतीच माझी नियुक्ती करण्यात आली आहे. ब्रिटनमध्ये यंदा पहिल्यांदा शिवराज्याभिषेक सोहळा झाला. महाराष्ट्र मंडळ लंडन ही ब्रिटनमध्ये १९३२ साली स्थापन झालेली सामाजिक संस्था आहे. महाराष्ट्र मंडळाद्वारे शिवजयंती, गणेशोत्सव, महाराष्ट्र दिन आदी कार्यक्रम दरवर्षी मोठ्या उत्साहाने साजरे केले जातात. आगामी काळात ब्रिटनमध्ये शिवरायांचा अश्वारूढ पुतळा बसविण्याचा मानस आहे." -गिरीश धोंडगे, शिवप्रेमी, ब्रिटन