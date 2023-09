Pankaja Munde News : घड्याळाची मफलर टाकताच पंकजाताई खळखळून हसल्या! भाजप, राष्ट्रवादीसह आमदार दराडेंकडून स्वागत

By

Pankaja Munde News : भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी सुरू केलेल्या शिवशक्ती परिक्रमा यात्रेचे सोमवारी येथे जोरदार स्वागत झाले. त्यांच्या स्वागतासाठी भाजपसह राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनाही (ठाकरे) पुढे सरसवलेली दिसली. (Shiv Shakti Parikrama Yatra launched by Pankaja Munde received warm welcome in yeola nashik news)

राष्ट्रवादीच्या सत्कार सोहळ्यात घड्याळाची मफलर त्यांच्या गळ्यात कार्यकर्त्यांनी टाकली, तेव्हा पंकजाताईंनाही खळखळून आलेले हसू आवरता आले नाही.

भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी विंचूर चौफुलीवर जेसीबीद्वारे पुष्पवृष्टी करून ढोल-ताशांच्या गजत स्वागत केले. चौफुलीवरील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला त्यांनी पुष्पहार अर्पण केला.

भाजप नेत्या अमृता पवार, जिल्हा कोशाध्यक्ष प्रमोद सस्कर, जिल्हा उपाध्यक्ष आनंद शिंदे, शहराध्यक्ष तरंग गुजराथी, राजूसिंग परदेशी, मनोज दिवटे, दत्तात्रय सानप, श्रावण जावळे, संतोष केंद्रे, गणेश गायकवाड, कृष्णा कव्हात, युवराज पाटोळे, मयूर मेघराज, बापू गाडेकर, अनुपमा मढे, रत्ना गवळी, सखाहरी लासुरे, प्रकाश मोरे, संतोष काटे, नाना लहरे, लक्ष्मण सुरासे, केदारनाथ वेलांजकर, बाळासाहेब साताळकर, बाळासाहेब कुर्हे, संजय परदेशी आदी उपस्थित होते.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांच्या संपर्क कार्यालयाबाहेर स्वागत झाले. बाळासाहेब लोखंडे, समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्वर दराडे, तालुकाध्यक्ष बुल्हे, बाजार समितीचे सभापती किसन धनगे, राधाकिसन सोनवणे, सचिन सोनवणे आदी उपस्थित होते. कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादीची मफलर त्यांच्या गळ्यात टाकताच खळखळून हसून त्यांनी दाद दिली.

आमदार दराडेंच्या निवासस्थानी भेट

नंतर पंकजा मुंढे आमदार दराडे बंधूंच्या निवासस्थानी गेल्या. आमदार नरेंद्र दराडे, सुरेखा दराडे, कुणाल दराडे यांनी त्यांचे स्वागत केले. प्रमोद बोडके यांनी सपत्नीक तांब्याच्या ताटात पद्य पूजन केले. शिवसेना जिल्हाप्रमुख कुणाल दराडे, प्रियंका काकड, डॉ. सुधीर जाधव, संजय कासार, दत्तात्रय वैद्य, प्रमोद बोडके, झुंझार देशमुख, सुभाष वाघ, पोपट बोडके, हिरालाल अलगट, प्रकाश घुगे, प्रतीक हेंबाडे आदी उपस्थित होते.