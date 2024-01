Servants in charge of food room at Pandit Pradip Mishri's Katha Sthala esakal

नाशिक Maha Shiv Puran Katha : चाळीसगावच्या उद्यापासून शिवमहापुराण कथा सिहोर (मध्यप्रदेश) येथील कथाकार पंडित प्रदीप मिश्रा यांची चाळीसगाव येथे १६ ते २० जानेवारी या कालावधीत प्रभू श्रीराम शिवमहापुराण कथा होणार आहे.