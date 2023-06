Nashik News : शिवसृष्टी, मुक्तिभूमितील विकासकामांची पाहणी; छगन भुजबळ यांच्या अधिकाऱ्यांना विविध सूचना

Nashik News : शहरात साकारण्यात येत असलेला शिवसृष्टी प्रकल्प व मुक्तिभूमी परिसरात सुरू असलेल्या विविध विकासकामांची माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी अधिकाऱ्यांसमवेत पाहणी केली. सध्या सुरू असलेली कामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी या वेळी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

सुरवातीला श्री. भुजबळ यांनी मुक्तिभूमी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क करत रखडलेला निधी लवकरात लवकर वितरीत करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. (Shiva Shrishti from Mukti Bhoomi Inspection of development works Various instructions to officers of Chhagan Bhujbal Jalgaon News)

मुक्तिभूमी येथे भिक्खू निवास, भिक्खू पाठशाळा, ऑडिओ व्हिज्युअल रूम, ॲम्पी थिएटर, विपश्यना हॉल, पाली भाषा संशोधन केंद्र, ग्रंथालय, प्रशासकीय कार्यालय, व्यापारी संकुल, कर्मचारी निवासस्थान, संरक्षक भिंत, अंतर्गत रस्ते, बागबगीचा, पार्किंग सुविधेसह विविध कामे होणार आहेत.

तर शिवसृष्टीमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा ब्रॉंझ धातूचा पूर्णाकृती पुतळा, शिवकालीन ऐतिहासिक घटनांचे म्यूरलस्, गार्डन, माहिती केंद्र, उपहारगृह, स्वच्छ्ता गृह आदी कामांचा समावेश आहे.

ही कामे दर्जेदार व वैभवशाली परंपरेत भर टाकणारी झाली पाहिजे, अशा सूचना भुजबळांनी केल्या. प्रांतअधिकारी बाबासाहेब गाढवे, तहसीलदार आबा महाजन, कार्यकारी अभियंता व्ही. बी. पाटील, उपविभागीय अभियंता अभिजीत शेलार, सागर चौधरी, मुक्तीभूमीच्या संचालिका पल्लवी पगारे, पोलिस निरीक्षक नंदकुमार कदम, राष्ट्रवादीचे विधानसभा अध्यक्ष वसंत पवार, बाजार समितीचे सभापती किसन धनगे, कार्याध्यक्ष ज्ञानेश्‍वर शेवाळे, शहराध्यक्ष दीपक लोणारी, सचिन कळमकर, मकरंद सोनवणे, बाळासाहेब गुंड, प्रकाश वाघ, नवनाथ काळे, भाऊसाहेब धनवटे, मलिक शेख, पिंटू मांजरे, सुमित थोरात यांच्यासह अधिकारी व पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते.

दरम्यान, भुजबळ यांनी जळगाव नेऊर येथील गुळे वस्तीतील शहीद जवान रतन राजाराम गुळे यांच्या निवासस्थानी कुटुंबीयांची सांत्वनपर भेट घेतली. या वेळी स्व. रतन गुळे यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली.

