Nashik News : मगर मायलेकांवर अटकेची टांगती तलवार....

Nashik News : गोल्फ क्लब येथील शासकीय विश्रामगृहावर शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत पक्षश्रेष्ठींसमोरचा वाद पोलिस ठाण्यात पोहोचला. याप्रकरणात अ‍ॅट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल झालेल्या शोभा मगर मायलेकांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयानेही फेटाळून लावला आहे.

जिल्हा न्यायालयानंतर उच्च न्यायालयाकडूनही दिलासा न मिळाल्याने मगर मायलेकांवर अटकेची टांगती तलवार असून, आता पोलिसांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष आहे. (shobha Magar can be arrested in atrocity crime nashik news )

नाशिकच्या गोल्फ क्लब येथील शासकीय विश्रामगृहावरील गेल्या १० जूनच्या बैठकीत शोभा मगर यांच्या शिंदे गटातील पक्ष प्रवेशानंतर माजी महिला अध्यक्षा लक्ष्मी ताठे यांची कार्यकारिणी बरखास्त करण्यात आली. त्यावरून वाद झाला होता. दोन्ही गटात शाब्दीक चकमक झाल्याने ताठे आणि मगर यांनी मुंबई नाका पोलिस ठाण्यात धाव घेतली होती.

पोलिस ठाण्यातही पुन्हा दोन्ही गट एकमेकांमध्ये भिडले होते. ताठे यांना जातिवाचक शिवीगाळ करण्यात आल्याप्रकरणी मगर मायलेकाविरूध्द अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आली आहे.

दरम्यान, याप्रकरणी मगर मायलेकांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला असता, जिल्हा न्यायालयाने तो अर्ज फेटाळला होता.

त्यामुळे दोघांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असता, न्या. प्रकाश देव यांच्यासमोर दोघांच्या अर्जावर सुनावणी झाली असता न्यायालयाने दोघांचा अर्ज फेटाळला आहे. त्यामुळे मगर मायलेकांवर आता अटकेची टांगती तलवार कायम असून, पोलिस याबाबत काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.