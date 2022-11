Shootout at Ambad : अवैद्य हत्यार येतात कुठून?; गोळीबार प्रकरणानंतर भंगार बाजार पुन्हा चर्चेत

By

सातपूर (जि. नाशिक) : सातपूर- अंबड लिंक रोडवर अवैद्य व्यवहारातून मिळालेल्या पैशाच्या वादातून गोळीबार केल्याची घटना समोर आली. यामुळे पुन्हा एकदा अंबड लिंक रोडवरील गुन्हेगारीचा व अवैद्य हत्यारांचा मुद्दा उपस्थित होत आहे. भंगार बाजार गुन्हेगारीचा अड्डा बनला असल्याची चर्चा होत असून, पोलिस आयुक्तांनी विशेष लक्ष देण्याची मागणी नाशिककरांनी केली आहे. (Shootout at Ambad case Bhangar bazar again in discussion Nashik crime News)

शहरातील भंगार बाजार हा अनेक वर्षांपासून विविध कारणांनी चर्चेत राहिला आहे. परप्रांतीय व स्थानिक व्यावसायिकांचा वाद असला तरी यात अवैद्य धंदा व चोरीच्या भंगार व्यवसायातून मिळणाऱ्या पैशामुळे अनेक वेळा गुन्हेगारीचे गंभीर स्वरूप समोर आले आहे. औद्योगिक वसाहतीमधील विविध कारणांनी बंद पडलेल्या कंपन्यांमधील साहित्य चोरी प्रकरणाचे ही धागेदोरे याच भंगार बाजारात जुळल्याचे यंत्रणेच्या तपासात उघड झाले आहे.

काही वर्षांपूर्वी भंगार घेण्याचा वादातून शेख या व्यावसायिकाचा खून करत त्याचे तुकडे करून महापालिका ड्रेनेजमध्ये फेकले होते. तसेच तत्कालीन गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ निरीक्षक दिनेश बर्डीकर यांनी विविध ठिकाणाहून येणारे स्टील चोरीचे मोठ रॅकेट उघड केले होते. यात प्रधान नावाचा व्यावसायिकाचे धागेदोरे उघड झाले होते.

काही दिवस हा प्रकार थांबला. पण उत्तर प्रदेश व बिहारमधील नेत्यांच्या कनेक्शन असल्याने हा प्रकार पुन्हा सुरू झाल्याचे बोलले जाते. याच लिंक रोडवर एका फर्निचर दुकानात मित्राला कट्टा दाखवण्याच्या नादात मंगलसिंग माझी याच्यावरच गोळी झाडून खून प्रकरणात फरारी संशयित आजही पोलिसांना मिळाला नाही.

तपास थंड बस्त्यात

सातपूर कॉलनीतील रोहित नागरे या तरुणाचाही गोळीबारमध्येच मृत्यू झाला. याचाही तपास यंत्रणा लावू शकली नाही. पुन्हा अवैद्य पैशाच्या वादातून हवेत गोळीबार झाल्याचे जरी बोलले जात आसले तरी नेमके या अवैध हत्यारे कसे येतात, याचा यंत्रणेलाही विचार करण्याची गरज आहे. यात गुंतलेले स्थानिक राजकीय मंडळीच्याही मुसक्या आवळण्याची गरज आहे.

