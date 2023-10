Nashik News : आध्यात्मिक गुरू, लेखक, समाजसुधारक आणि शिक्षणतज्ज्ञ श्री एम यांनी रविवारी (ता. १) त्र्यंबकेश्वरनगरी येथे दाखल होताना त्र्यंबकराजाचे दर्शन घेतले. ‘सकाळ माध्यम समूहा’चे व्यवस्थापकीय संचालक अभिजित पवार यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.

या वेळी मनोभावे प्रार्थना करण्यात आली. ट्रस्टतर्फे उपस्थित मान्यवरांचे स्वागत करण्यात आले. (Shree M leans at feet of Trimbakraja Ritual Poojan after Darshan Welcome by Trust Nashik News)

‘चला जाणूया नदीला’ अभियानातील ‘अविरल गोदावरी’ उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी आध्यात्मिक गुरू तथा द सत्‍संग फाउंडेशन, सत्‍संग विद्यालयाचे संस्‍थापक श्री एम हे रविवारी नाशिकमध्ये दाखल झाले.

सायंकाळी त्यांनी त्र्यंबकेश्वर येथे दाखल होताना त्र्यंबकराजाचे दर्शन घेतले. या वेळी मंदिराच्‍या गाभाऱ्यात मंत्रोउच्चारासह पूजाविधी करण्यात आले. उल्‍हास आराधी गुरुजी यांनी पौरोहित्‍य केले.

या वेळी ‘सकाळ माध्यम समूहा’चे व्यवस्थापकीय संचालक अभिजित पवार, अभिनेते चिन्मय उदगीरकर, नमामी गोदा फाउंडेशनचे अध्यक्ष राजेश पंडित यांच्‍यासह ‘एपी ग्‍लोबाले’चे कार्यकारी उपाध्यक्ष बॉबी निंबाळकर, ‘सकाळ’च्या उत्तर महाराष्ट्र आवृत्तीचे संपादक डॉ. राहुल रनाळकर, त्र्यंबकेश्‍वर देवस्‍थान ट्रस्‍टचे विश्‍वस्‍त कैलास घुले, डॉ. सत्‍यप्रिय शुक्‍ल, व्‍यवस्‍थापक समीर वैद्य, सहाय्यक व्‍यवस्‍थापक श्री. माचवे, कमलाकर अकोलकर, अमित टोकेकर, कमलाकर गोडसे, प्रणव पिंगळे, मनोज साठे आदी उपस्‍थित होते.

भेटीसाठी विश्‍वस्‍त पुरुषोत्तम कडलग यांचे सहकार्य लाभले. या वेळी आध्यात्‍मिक गुरू श्री एम यांचा साधकवर्ग त्‍यांच्‍याबरोबर दर्शनासाठी उपस्‍थित होता.

त्र्यंबकेश्‍वर देवस्‍थान ट्रस्‍टतर्फे उपस्‍थित मान्‍यवरांना त्र्यंबकराजाची प्रतिमा, शाल व श्रीफळ देऊन सत्‍कार करण्यात आला. तसेच, विश्‍वस्‍तांबरोबर चर्चा करताना ट्रस्‍टचे कार्य व मंदिराची आध्यात्‍मिक सेवांबाबतची माहिती आध्यात्‍मिक गुरू श्री एम यांनी जाणून घेतली.