Nashik Kumbh Mela: सिंहस्थ बाह्यवळण रस्ते ठरणार ‘मृगजळ’; भूसंपादन, मोबदल्यामुळे तीन वर्षात अशक्य

Nashik Kumbh Mela : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरात येणाऱ्या वाहतुकीला बाह्यवळणाद्वारे वळविण्यासाठी ५६ किलोमीटरचे दोन रिंगरोड तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी प्रत्यक्षात सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी शिल्लक राहिलेला कालावधी व रिंगरोडसाठी भूसंपादनाचा विचार करता सिंहस्थ परिक्रमा रिंगरोड कागदावरच राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून नाशिककरांसाठी रिंगरोडचे मृगजळ ठरणार आहे.

आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याची तयारी नाशिक महापालिका प्रशासनाकडून सुरू झाली आहे. राज्य शासनाकडून अद्याप कुंभमेळ्यासाठी निधी तरतूद करण्यात आलेला नाही.