मालेगाव : तालुक्यासह कसमादेत दुष्काळी परिस्थिती आहे. मालेगाव तालुका शासनाने दुष्काळी जाहीर केला आहे. कसमादेतील चणकापूर, हरणबारी, केळझर, पुनंद या धरणांमध्ये पुरेसा जलसाठा आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे असलेले गिरणा धरणात ५५ टक्के जलसाठा आहे.

मात्र दुष्काळी परिस्थिती पाहता उपलब्ध पाणी ३१ जुलैपर्यंत पुरवावे लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सिंचनासाठी जेमतेम एकच आवर्तन मिळू शकेल.

याचा परिणाम रब्बी हंगामावर विशेषतः: कसमादेतील उन्हाळी कांदा लागवडीवर होऊ शकेल. (single cycle of irrigation possible Sufficient water storage in dams water should be provided till 31st July Nashik News)

कसमादेत यंदा समाधानकारक पाऊस झालाच नाही. मोसम नदीला एकदाच पूर आला. एरवी तीन महिने वाहणारी गिरणा नदी यावर्षी एक ते दीड महिनाच पूरपाण्याने वाहिली. गिरणा व मोसमच्या पूरपाण्याचा फायदा गिरणा धरणातील जलसाठा वाढण्यात झाला.

सलग चार वर्ष गिरणा धरण ओव्हर फ्लो झाल्याने खानदेशमधील पिण्याच्या पाण्यासह सिंचनाला मुबलक पाणी मिळाले होते. यावर्षी जळगाव जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनांना पाणी पुरविण्यास प्राधान्य दिले जाईल.

धरणात सध्या १३ हजार २१५ दशलक्ष घनफूट जलसाठा आहे. यात ३ हजार दशलक्ष घनफूट मृत साठा आहे. खानदेशातील विविध योजनांना पाणी पुरवावे लागणार आहे.

चणकापूर धरणावर मालेगाव शहरासह कसमादेतील लहान-मोठ्या ५२ पाणीपुरवठा योजना अवलंबून आहेत. गेल्या तीन वर्षापासून लाभ क्षेत्रातील शेतीला दोन आवर्तने मिळत होती. सिंचन व पिण्यासाठीचे संयुक्त आवर्तन सोडले जात होते.

चणकापूरमध्ये पुरेसा जलसाठा असला तरी पाणीपुरवठा योजनांसाठी पाणी राखीव ठेवले जाणार आहे. जेमतेम एक आवर्तन मिळण्याची शक्यता आहे. हरणबारी, केळझर व पुनंद या धरणांमधून देखील पिण्यासाठी पाणी राखून ठेवले जाणार आहे.

सिंचनासाठी किती आवर्तने मिळतात याचा निर्णय जिल्हास्तरावर होईल, पण तूर्तास एकच आवर्तनाची शक्यता वर्तविली जात आहे. माणिकपुंज धरणात केवळ ३४ टक्के जलसाठा आहे. नाग्यासाक्या धरण कोरडेठाक आहे.

धरणांमधील उपलब्ध पाणी ३१ जुलैपर्यंत पुरवावे लागणार आहे. त्यामुळे सिंचन व पिण्याच्या पाण्यासाठीचा निर्णय काळजीपूर्वक घ्यावा लागणार आहे.

विविध धरणांमधील आवर्तने घटणार असल्याने त्याचा फटका रब्बी हंगामाला बसेल. विशेषत: उन्हाळी कांदा लागवडीवर मोठा परिणाम होऊ शकेल.

कसमादेतील धरणांची स्थिती

धरण - गुरूवारचा साठा - टक्केवारी

चणकापूर - २३८९ - ९९

हरणबारी - ११६६ - १००

केळझर - ५६२- ९८

नाग्यासाक्या - ० - ०

गिरणा - १०२१५ - ५५

पुनंद - १३०६ - १००

माणिकपुंज - ११३ - ३४