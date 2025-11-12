नाशिक

Sinnar News : सिन्नर तालुक्यात एकाच दिवसात दोन बिबटे जेरबंद! मुसळगाव आणि बारागावपिंप्री परिसरात यश

Forest Department Successfully Captures Two Leopards in Sinnar : नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यात मुसळगाव व बारागावपिंप्री परिसरात एकाच दिवशी दोन मादी बिबट्यांना वन विभागाने जेरबंद केले. मुसळगाव येथे कोंबड्यांच्या खुराड्यात अडकलेला बिबट्या आणि बारागावपिंप्री येथील पिंजऱ्यात अडकलेला बिबट्या या दोघांनाही सुरक्षित मोहदरी वनोद्यानात हलविण्यात आले.
Leopard

Leopard

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सिन्नर: तालुक्यातील मुसळगाव व बारागावपिंप्री परिसरात एकाच दिवशी दोन बिबट्यांना पकडण्यात वन विभागाला यश आले. मुसळगाव येथे कोंबड्यांच्या खुराड्यात बिबट्या अडकला, तर बारागाव पिंप्री येथे वन विभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात दुसरा बिबट्या जेरबंद झाला. दोन्ही बिबट्यांना मोहदरी वनोद्यानात सुरक्षित हलविण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Leopard
animal
Forest
Sinnar
Wildlife
Forest department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com