Sinnar News : सिन्नर तालुक्यात एकाच दिवसात दोन बिबटे जेरबंद! मुसळगाव आणि बारागावपिंप्री परिसरात यश

सिन्नर: तालुक्यातील मुसळगाव व बारागावपिंप्री परिसरात एकाच दिवशी दोन बिबट्यांना पकडण्यात वन विभागाला यश आले. मुसळगाव येथे कोंबड्यांच्या खुराड्यात बिबट्या अडकला, तर बारागाव पिंप्री येथे वन विभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात दुसरा बिबट्या जेरबंद झाला. दोन्ही बिबट्यांना मोहदरी वनोद्यानात सुरक्षित हलविण्यात आले आहे..मुसळगाव येथे नितीन मोहन कदम यांच्या वस्तीवरील घरासमोर ही घटना घडली. कदम यांनी गावठी कोंबड्यांसाठी जाळीचा खुराडा तयार केला होता. मंगळवारी (ता.११) पहाटे सुमारे साडेतीन वाजता कोंबड्यांवर ताव मारण्यासाठी बिबट्या खुराड्यात शिरला. मात्र, खुराड्याची उंची कमी असल्याने तो आत अडकून पडला. त्याने दोन कोंबड्या फस्त केल्या. कोंबड्यांचा आवाज ऐकून कदम यांना जाग आली. त्यांनी खुराड्याकडे पाहिले असता बिबट्या आत असल्याचे दिसले. त्यांनी तत्काळ ग्रामस्थ आणि पोलिस पाटील यांना माहिती दिली..घटनास्थळी वनविभागाचे पथक दाखल झाले. रेस्क्यू पथकाने बिबट्याला ट्रँक्विलायजर गनने बेशुद्ध करून पिंजऱ्यात ठेवले व मोहदरी वनोद्यानात हलविले. पकडलेला बिबट्या सुमारे दीड वर्षांची मादी असल्याचे समोर आले. गत महिन्यात याच परिसरातील मक्याच्या शेतात बछडा आढळल्याने परिसरात मादी असल्याचा संशय आधीपासून व्यक्त होत होता..दरम्यान, बारागावपिंप्री येथे विजय कटके यांच्या गट क्रमांक २९७ मधील शेतात वनविभागाने दोन दिवसांपूर्वी लावलेल्या पिंजऱ्यात दोन वर्षांची मादी बिबट्या अडकली. परिसरातील एका शेतकऱ्याचे वासरू फस्त केल्याने पिंजरा लावण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली होती. मंगळवारी पहाटे बिबट्या त्या पिंजऱ्यात शिरून अडकला. याबाबत कटके यांनी वनविभागाला माहिती दिली. .वनपरिक्षेत्र अधिकारी हर्षल पारेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली रेस्क्यू पथकातील रोहित लोणारे, भुजबळ, मिलिंद वैद्य आदींनी घटनास्थळी धाव घेतली व दोन्ही बिबट्यांना मोहदरी शिवारातील वनोद्यानात सुरक्षित हलविले. या दोन घटनांमुळे सिन्नर तालुक्यातील मुसळगाव आणि बारागावपिंप्री परिसरातील ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वनविभागाने या भागात गस्त वाढवून आवश्यक ती खबरदारी घेतली आहे..Junnar Leopard दहशतीमुळे मुलींची वेगळीच मागणी, 'बिबट प्रवण नवरा नको-गं-बाई' | Pune News | Sakal News.बिबट्या, बछड्यांचा वावर कायममहिनाभरापासून दोन बिबटे व दोन बछड्यांचे दर्शन होत होते. पिंजऱ्यात मादी अडकली असली तरी एक बिबट्या व दोन बछडे मोकाट असल्याने पिंजरा लावण्याची मागणी विजय कटके यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.