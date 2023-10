Nashik News: सोळा ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक, तर 17 ठिकाणी पोटनिवडणूक!

इगतपुरी : तालुक्याच्या राजकारणाला कलाटणी देण्यासह आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत परिणामकारक ठरणाऱ्या १६ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसह १७ ग्रामपंचायतींच्या पोटनिवडणुकीची घोषणा मंगळवारी (ता. ३) करण्यात आली.

१६ ते २० ऑक्टोबरपर्यंत उमेदवारांना ऑनलाईन स्वरूपात उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार आहेत. ५ नोव्हेंबरला मतदान, तर निकाल ६ नोव्हेंबरला जाहीर होणार आहेत.

सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी ऑनलाईन, तर पोटनिवडणुकीसाठी पारंपरिक हस्तलिखित स्वरूपात अर्ज दाखल करावा लागणार आहे.

ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी निवडणूक यंत्रणेने प्रभावी नियोजन केले असल्याची माहिती तहसीलदार अभिजित बारवकर यांनी दिली. (Sixteen gram panchayats have general elections, while by elections are held in 17 places Nashik News)

येथे होणार पंचवार्षिक

इगतपुरी तालुक्यातील टाके घोटी, शिरसाठे, मोडाळे, कुशेगाव, मोगरे, धारगाव, नागोसली, ओंडली, आडवण, लक्ष्मीनगर, कृष्णनगर, दौंडत, उंबरकोन, सोमज, बोरटेंभे, नांदगाव सदो या १५ ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक निवडणूक मंगळवारी घोषित झाली.

येथे होणार पोटनिवडणूक

धार्णोली, मुरंबी, उभाडे, आहुर्ली, कुऱ्हेगाव, पिंप्रीसद्रोद्दीन, तळोशी, चिंचलेखैरे, घोटी खुर्द, बोर्ली, आवळखेड, टाकेद बुद्रुक, टिटोली, कुर्णोली, बलायदुरी, फांगुळगव्हाण, भावली बुद्रुक या ग्रामपंचायतींच्या रिक्त जागांची पोटनिवडणूक घोषित झाली.

असा आहे कार्यक्रम

येत्या ६ ऑक्टोबरला निवडणुकीची नोटीस प्रसिद्ध करण्यात येईल. उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी १६ ते २० ऑक्टोबरपर्यंत मुदत दिली आहे. या कालावधीत दुपारी तीनपर्यंत नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात येतील.

नामनिर्देशनपत्रांची छाननी २३ ऑक्टोबरला सकाळी अकरापासून होणार आहे. माघारीसाठी २५ ऑक्टोबरला दुपारी तीपर्यंत मुदत दिली आहे. यानंतर उमेदवारांना चिन्हांचे वाटप करून अंतिम उमेदवारांची यादी २५ ऑक्टोबरला दुपारी तीननंतर प्रसिद्ध होणार आहे.

या ग्रामपंचायतींसाठी ५ नोव्हेंबरला सकाळी साडेसात ते सायंकाळी साडेपाचपर्यंत मतदान होणार आहे. इगतपुरी तहसील कार्यालयात ६ नोव्हेंबरला मतमोजणी होणार आहे. अत्यंत चुरस आणि तीव्र स्वरूपाच्या स्पर्धा ह्या निवडणुकीत दिसून येतील.

यासाठी विविध गटांच्या इच्छुकांनी जोरदार मोर्चेबांधणी केली असून उमेदवारांची विक्रमी संख्या निवडणुकीत दिसून येईल. इच्छुकांची धावपळ उडाली असून आरक्षण बदलले असल्याने कागदपत्रांची जमवाजमव सुरू झाली आहे.