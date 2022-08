बांधकाम व्यवसायात पुढील 2 वर्षात मंदीचे सावट; offline परवानगीचा असाही परिणाम

By

नाशिक : ऑनलाइन बांधकाम परवानगीची कटकट नको म्हणून डिसेंबर २०२१ पर्यंत ऑफलाइन घेण्यात आलेल्या बांधकामाच्या परवानगीनुसार पुढील दोन ते अडीच वर्षात प्रकल्प उभारणे बंधनकारक आहे.

प्रकल्प उभे राहिल्यास शहरात जवळपास दहा हजार फ्लॅट विक्रीला येतील. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा अधिक होणार असल्याने बांधकाम व्यवसायाला मंदीला सामोरे जाऊन त्यातून शहराची अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा कोलमडणार आहे. (Slowdown in construction business in next 2 years Offline permission results Nashik latest marathi news)

खत प्रकल्पावरील कचऱ्याची विल्हेवाट लागत नसल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने महापालिकेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. त्यातून सुटका करून घेण्यासाठी महापालिकेने शहरात बांधकामे वाढत असल्याने कचरा वाढत असल्याचे कारण देत स्वतःची चुक लपविली. महापालिकेच्या प्रतिज्ञापत्राच्या

आधारे वर्षभर बांधकामांना परवानगी देवू नये, अशा सूचना लवादाने दिल्या. त्यामुळे वर्षभर बांधकामे झाली नाहीत. त्यानंतर तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी नियमावर बोट ठेवत बांधकामातील कपाटाचे उल्लंघन होत असल्यास परवानगी नाकारली. २०१७ पर्यंत कपाटाचा वाद सुरू होता.

सहा व साडेसात मीटर रुंदीच्या रस्त्यांना नऊ मीटरचा दर्जा देवून कायदेशीर तोडगा काढण्यात आला. याच दरम्यान आग लागल्यास नागरिकांना सुरक्षित स्थळी थांबण्यासाठी इमारतीच्या आठव्या मजल्यावर स्पेस ठेवण्याचा नवीन नियम आला. परंतु, नाशिकमध्ये बदल करताना स्पेस ऐवजी फ्लोअर शब्द प्रिंट झाल्याने नियमावलीतील या प्रिटींग मिस्टेकने व्यावसायिकांना नाकीनऊ आणले.

२०१७ मध्ये दुसरा शहर विकास आराखडा मंजूर झाला. त्यात पार्किंगचे जटिल नियम लादण्यात आल्याने बांधकामे ठप्प होती. २०१९ मध्ये मुंबई वगळता संपूर्ण राज्यासाठी एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली जाहीर करण्यात आली. राज्य शासनाने नवीन नियमावली जाहीर करताना बांधकाम व्यावसायिकांनाच आव्हान देत हवा तेवढा एफएसआय खरेदी करण्याची मुभा दिली.

२०१४ ते २०२१ या कालावधीत अनेक प्रकारचे धक्के खात पुढे सरकलेल्या नाशिकमधील बांधकाम व्यवसायाची गाडी रुळावर आली खरी, परंतु आता पुढील दोन वर्षात बाजारात मोठ्या प्रमाणात माल अर्थात सदनिका (फ्लॅट) विक्रीला येणार आहे. या सदनिकांची संख्या दहा हजारांच्या वर जाणार असल्याने खरेदी करण्याची क्षमता नसल्याने विक्रीविना फ्लॅट पडून बांधकाम क्षेत्राला मंदीला सामोरे जावे लागणार आहे.

ऑफलाइन टू ऑनलाइन परवानगीचा परिणाम

एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीत ऑनलाइन बांधकाम परवानगी बंधनकारक करण्यात आली आहे. ऑनलाइन परवानगीच्या सॉफ्टवेअरमधील त्रुटींमुळे मुदतवाढ देण्यात आली. ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ऑफलाइन परवानगीची अंतिम मुदत होती. या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात बांधकाम परवानग्या घेण्यात आल्या.

नियमानुसार दोन वर्षे परवानगी असते. त्यामुळे दोन ते अडीच वर्षात प्रकल्पांची उभारणी आवश्‍यक आहे. अन्यथा आता ऑनलाइन परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण होऊन जवळपास दहा हजार फ्लॅट उपलब्ध होतील. खरेदीला ग्राहक नसल्याने बांधकाम व्यवसायात मंदी येणार आहे.

