Nashik News : स्मार्टसिटी : शिक्षणातूनच प्रचार-प्रसार

Nashik News : स्मार्टसिटी कशी असावी, याबद्दल अनेकदा चर्चा होते. त्यासाठी शासकीय पातळीवर नवनवीन प्रयोगही केले जातात. त्यातील काही आनंदाने लोक स्वीकारतातही, तर काहींवर काहींबाबत वेगवेगळी मतांतरेही केली जातात.

स्मार्टसिटी म्हणजेच खऱ्या अर्थाने स्मार्ट का? असा प्रश्न कायम उपस्थित केला जातो. (Smart City Propaganda through education itself article by adv nitin thakare nashik news)