Smart City Road: रस्ते विकासाचे कामे वादात; 97 रस्त्यांची कामे अपूर्ण

Smart City Road : गावठाण पुनर्विकास योजनेअंतर्गत स्मार्टसिटी कंपनीच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या रस्ते कामांची मुदत संपुष्टात आली असून अद्यापही रस्त्यांची कामे पूर्ण झाल्याने रस्ते विकासाचे कामे वादात सापडले आहे.

१७१ रस्त्यांपैकी किती रस्ते पूर्ण झाले, याबाबत स्मार्टसिटी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडून माहिती दिली जात नसल्याने संबंधित ठेकेदाराला पुन्हा मुदतवाढ देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याचे बोलले जात आहे.

स्मार्टसिटी कंपनीची मुदतवाढदेखील संपुष्टात येत असल्याने गावठाण विकासाची कामे अन्यत्र वळविण्याचे प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे. (Smart City Road development works in dispute 97 road works incomplete Motions to extend time to contractor nashik news)



स्मार्टसिटीअंतर्गत अशोकस्तंभ ते त्र्यंबक नाका या दरम्यान स्मार्ट रस्ता तयार करण्यात आला. मुदतवाढ व मूळ कामांमधील किंमत वाढवून असे २२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. परंतु स्मार्ट रस्त्यापेक्षा आधीचा रस्ता कित्येक पटीने चांगला होता असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.

आता तीच परिस्थिती गावठाणातील रस्त्यांची दिसून येत आहे. गावठाण पुनर्विकास योजनेअंतर्गत २०० कोटी रुपयांचे रस्ते योजना आखण्यात आली. सुरवातीला १९१ रस्त्यांचा विकास करण्याचे नियोजन होते.

परंतु रस्त्यांची रुंदी लक्षात घेता रस्ते कामाला कात्री मारून १७१ रस्त्यांचे काम निश्चित करण्यात आले. रस्त्यांची कामे करताना तीनदा मुदतवाढ देण्यात आली. त्यातही स्थानिक नगरसेवकांकडून कामे करून दिली जात नाही, नागरिकांचा विरोध, तीन ते चार मीटरचे रस्ते अतिक्रमण, अशी कारणे पुढे करून रस्ते कामे करण्यात विलंब लावला गेला.

आता तिसऱ्यांदा दिलेली मुदतवाढ २१ एप्रिलला संपुष्टात आली. मात्र १७१ रस्त्यांचे काम पूर्ण झाले नाही. जवळपास ७० रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली आहे, तर ९७ रस्त्यांची कामे अपूर्ण असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे आता स्मार्ट रस्त्यानंतर गावठाणातील रस्ते वादात सापडले आहे.

नाकापेक्षा मोती जड

स्मार्टसिटी कंपनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. मात्र, नाशिकमध्ये स्मार्टसिटी प्रकल्पांची वाताहात झाली आहे. प्रकल्प अद्याप पूर्णतः झाले नाहीत, जे प्रकल्प पूर्ण झाले त्यांचीही वाताहात झाली आहे.

स्मार्टसिटी कंपनीची मुदत संपुष्टात येत असतानादेखील अद्यापही प्रकल्प पूर्ण नाही. उलट स्मार्टसिटी कंपनीकडे महापालिकेचा निधी अडकून पडला आहे. स्मार्टसिटी कंपनीकडून सुरू असलेल्या कामांमुळे नागरिकांचीदेखील मोठ्या प्रमाणात गैरसोय झाली.

या पार्श्वभूमीवर स्मार्टसिटी कंपनी म्हणजे भाजपला नाकापेक्षा मोती जड वाटू लागला आहे. सध्या असलेल्या कामांबद्दल पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रार करण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. जेणेकरून महापालिका निवडणुकी वेळी विरोधकांच्या हाती अपप्रचाराचा मुद्दा लागू नये, हे कारण यामागे सांगितले जात आहे.