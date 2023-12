Nashik: मालेगावमधील भुयारी गटार योजनेचे भिजत घोंगडे! निविदा मंजूर संस्थेचे दस्तऐवज बनावट; कार्यादेश लांबणीवर

मालेगाव : शहरात केंद्र सरकार पुरस्कृत अमृत-२ अभियानांतर्गत मलनिस्सारण (भुयारी गटार योजना)च्या दुसऱ्या टप्प्याच्या कामासाठी चार निविदांपैकी नागपूरच्या इंडो इंजिनिअरिंग प्रोजेक्टस कार्पोरेशन लिमिटेड यांची प्राकलन रकमेपेक्षा ११० कोटी अधिकची निविदा मंजूर झाली.

तथापि, या संस्थेने निविदा पात्रतेसाठी दिलेले ‘वर्क इन हॅन्ड' व ‘वर्क कम्प्लिशन सर्टिफिकेट' मणिपूरमधील इंफाळ महापालिकेचे प्रमाणपत्र बनावट निघाल्याने पुढील प्रक्रिया व कार्यादेश लांबणीवर पडला आहे.

या प्रक्रियेत सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी उलटल्याने महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठीचा होणारा विलंब चर्चेचा ठरला. योजनेला मुहूर्त कधी? याची उत्सुकता शहरवासीयांमध्ये आहे. (Soaking blankets of underground sewerage scheme in Malegaon Forgery of tender sanctioning body documents Postponement of mandate Nashik)