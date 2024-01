Nashik 'Meda' Department : जिल्ह्यातील सौर प्रकल्पांना ‘मेडा’चा खोडा; सल्लागार समितीच्या कारभाराने अधिकारी अडचणीत

Nashik 'Meda' Department : विजेची बचत करण्यासाठी सौर ऊर्जा प्रकल्पांना गती देण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारलेले असताना महाऊर्जा अर्थात ‘मेडा’विभागाने वेळेत आराखडे न दिल्याने २० कोटींच्या सौर प्रकल्पांना खोडा बसला आहे.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्र्यांनी मेडाच्या अधिकाऱ्यांना तंबी दिली तरी सल्लागार समितीकडे ही कामे रखडल्याने अधिकाऱ्यांची यात कोंडी झाली आहे. (Solar projects worth 20 crores have gone to waste due to failure of Meda department nashik news)