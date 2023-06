By

Nashik News : एरवी घरातून रागावून वा मौजमजेसाठी घर सोडणारी मुले आत्तापर्यंत आढळून आली. मात्र, गेल्या शुक्रवारी (ता.९) १४ वर्षांचा मुलगा त्याच्या आईला भेटण्यासाठी म्हणून दिल्लीला जाण्यासाठी घर सोडून थेट रेल्वे स्टेशनवर पोहोचला.

त्यावेळी फलाटावर गस्तीवर असलेल्या नाशिक रोड रेल्वे पोलिसाच्या चाणाक्षपणामुळे त्या मुलावर कदाचित पुढे येणाऱ्या वाईट प्रसंगांतून तो वाचला. (Son leaves home for mother Nashik Road Railway Police quickly returned to custody of family Nashik)

एक १४ वर्षांचा मुलगा त्याच्या मोठ्या भावासमवेत जेल रोड परिसरात राहतो. तर त्यांची आई नोकरीनिमित्त दिल्लीत असते. शुक्रवारी (ता. ९) नाशिक रोड रेल्वे पोलिस ठाण्याचे हवालदार संतोष उफाडे हे रेल्वे स्टेशनवरील फलाट क्रमांक दोन व तीनवर गस्तीवर होते.

त्या वेळी अनिकेत हा पालकांशिवाय फलाटावर फिरत होता. तसेच, काही प्रवाशांना तो दिल्लीला जाणाऱ्या रेल्वेविषयी विचारपूस करीत होता. हवालदार उफाडे यांना संशय वाटल्याने त्यांनी अनिकेतला जवळ घेत त्याच्याकडे चौकशी केली असता, तो गोंधळला आणि उडवाउडवीची उत्तरे देऊ लागला.

त्यामुळे अनिकेत घरातून पळून आला असावा असा संशयित त्यांना आला. त्यांनी त्याला नाशिक रोड रेल्वे पोलिस ठाण्यात नेले. तिथे त्याला प्रेमाने जवळ घेत त्याच्याकडून माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्या वेळी अनिकेतने सांगितले, तो मोठा भावासोबत जेल रोड परिसरात राहतो. त्याची आई दिल्लीला असते.

आईचे आठवण येत असल्याने तो तिला भेटण्यासाठी दिल्लीला निघाला होता. त्याबाबतची कोणतीही माहिती त्याने मोठ्या भावाला दिली नव्हती. पोलिस ठाण्यातील विभागीय अधिकारी मारुती पंडित, वरिष्ठ निरीक्षक महेश कुलकर्णी यांनी अनिकेतला लहान मुलांचे होणारे अपहरण, प्रवासात लहान मुलांवर होणारे अत्याचाराची माहिती देत त्याला जाणीव करून दिली.

तर, अंमलदार विजय कपिले, नरहरी बडवर, विलास इंगळे यांनी जेल रोड परिसरात राहणाऱ्या त्याच्या भावाशी संपर्क साधून त्यास ठाण्यात बोलावून घेतले. तसेच, मोबाईलवरून त्याच्या आईशी संपर्क साधून त्याचे बोलणेही करून दिले.

त्यानंतर तो घरी जाण्यास तयार झाला असता, अनिकेतला त्याच्या मोठ्या भावाच्या ताब्यात देण्यात आले. यामुळे कदाचित अनिकेतवर होऊ शकलेला अनुचित प्रकार रेल्वे पोलिसांच्या चाणाक्षपणामुळे टळला.