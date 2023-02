Nashik News : उत्तम नगरात बॅनरबाजीवरून हाणामारी

सिडको (जि. नाशिक) : उत्तम नगर येथे एका माजी नगरसेविका पूत्र व एका माजी नगरसेविकेचा पती यांच्यात शिवजयंती (Shiv Jayanti) व महाशिवरात्रीच्या बॅनरबाजी वरून तसेच कार्यक्रमाच्या

जागेवरून झालेल्या वादात थेट हाणामारी झाल्याने परिसरात तणाव निर्माण झाला होता. (son of former corporator and husband of former corporator had fight over banner of Shiv Jayanti Mahashivratri nashik news)

तर नगरसेविकेच्या पुत्राने येथील एका हॉटेल मधील साहित्याची तोडफोड केल्याने माजी नगरसेवक लक्ष्मण जायभावे यांनी अंबड पोलिसात याबाबत तक्रार अर्ज दिला आहे. ही घटना आज (ता.१७) रात्री घडली.

उत्तम नगर येथील माजी नगरसेविका रत्नमाला राणे यांचा मुलगा सचिन राणे व माजी नगरसेविका शीतल भामरे यांचे पती संजय भामरे यांच्यात झालेल्या वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले. उत्तम नगर हा भाग अगोदरचा रहदारीचा रस्ता असताना, त्यात यांचा वाद यामुळे या भागात गर्दी वाढली होती व वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती.

या वादामुळे अंबड पोलिसांनी उत्तम नगर येथे बंदोबस्त वाढवला असून हे दोघे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना एकाच गटातील असून या दोघांच्या वादामुळे महानगर प्रमुख सुधाकर बडगुजर यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. या बाबत रात्री उशिरापर्यंत पोलिसात एकमेकांविरोधात तक्रार करणार असल्याची चर्चा कार्यकर्त्यांमध्ये सुरू होती.

गट एक मात्र राजकीय वाद

राणे व भामरे यांच्यातील राजकीय वाद अनेक दिवसांपासून असून शिवसेना ठाकरे गटात असल्यामुळे काही कालावधीसाठी यांचे मनोमिलन झाले होते. मात्र केवळ राजकीय मनोमिलन झाल्याने मानसिक दृष्ट्या एकत्र आलेच नव्हते.

त्यातच महाशिवरात्री व शिवजयंतीचा बॅनर यावरून वादावर ठिणगी पेटली. सचिन राणे यांनी संजय भामरे यांच्या कार्यकर्त्यांशी वाद घातल्याने भामरे यांनी जाब विचारला. त्यातून प्रकरण थेट हाणामारीवर गेले.



राणे कुटुंबीय अनेक वर्षांपासून उत्तमनगर येथे शिवजन्मोस्तव साजरा करत असून यंदा महाशिवरात्री व शिवजन्मोस्तव एका दिवसाच्या अंतरावर आल्याने एकीकडे राणे यांच्या कार्यक्रमासाठी स्टेज बांधला जात असून दुसरी कडे महाशिवरात्री निमित्त महाप्रसाद व कार्यक्रमासाठी स्टेज बांधण्यात येत असल्याने येथे मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होऊ शकते.