Nashik News: पदभार स्वीकारताच सभापतींचा लिलावात सहभाग! जाणून घेतल्या समस्या

Nashik News : बाजार समितीचे नवनिर्वाचित सभापती योगेश आहेर यांनी गुरुवारी (ता.२५) रोजी पदभार स्वीकारल्यानंतर थेट कांदा लिलावात जाऊन शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. (Speaker participates in auction after electing as chaiman at deola bazar samiti Nashik News)

देवळा बाजार समितीच्या सभापती, उपसभापतीपदाची निवडणूक मंगळवारी (ता.२३) झाली. सभापती निवडीनंतर गुरुवारी पदभार स्वीकारताच सभापती श्री. आहेर यांनी मार्केट यार्डात जाऊन कांदा लिलावाची पाहणी केली.

बाजार समितीमध्ये सध्या उन्हाळी कांद्याची मोठ्या प्रमाणावर आवक असून कांद्याला अत्यल्प भाव मिळत असल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांशी संवाद साधत व्यथा जाणून घेतल्या. व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची कोणत्याही प्रकारची अडवणूक करू नये तसेच रोख पैसे त्यांना द्यावे असे आवाहन केले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

कांद्याला मिळत असलेल्या अत्यल्प भावामुळे शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली असून राज्य व केंद्र सरकारने याची दखल घेऊन भावात सुधारणा करावी व मागील अनुदान लवकरात लवकर वर्ग करावे यासाठी आपण पाठपुरावा करणार असल्याचे यावेळी योगेश आहेर यांनी सांगितले.

मार्केट संबंधी असलेल्या अडचणी लवकरात लवकर सोडवून देवळा बाजार समिती जिल्ह्यात नावारूपाला येण्याकामी आपण सर्व संचालक मंडळाला सोबत घेऊन प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. यावेळी शेतकरी, व्यापारी व कर्मचारी उपस्थित होते.