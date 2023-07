Nashik News: वेगावर नियंत्रण अन् वाहनचालकांची जनजागृती! जिल्ह्यातील ब्लॅक स्पॉटची पाहणी

Nashik News : राष्ट्रीय महामार्गांसह राज्य महामार्गांवर झालेल्या गंभीर अपघातात मोठी जीवितहानी झाली. यातून जिल्ह्यातील अपघातप्रवण क्षेत्राची पुन्हा पाहणी करण्यात आली. त्याचबरोबर वेगावर नियंत्रण आणि वाहनचालकांत जनजागृती यावर भर देण्यात येणार आहे.

ब्लॅक स्पॉटबाबत ठोस उपाययोजना करण्यावर भर दिली जाईल. याबाबत सूचना देण्यात आल्याचे महामार्ग वाहतूक पोलिस विभागाचे ठाणे विभागाचे अधीक्षक मोहन दहिकर यांनी सांगितले.

महामार्गांवरील वेगमर्यादांचे उल्लंघन होत असल्याने अपघात वाढत आहेत. त्यामुळे महामार्गांवर जनजागृतीसाठी लवरकच मोहीम हाती घेतली जाईल, असेही ते म्हणाले. (Speed ​​control and awareness of drivers Inspection of black spot in district Nashik News)

मुंबई-आग्रा महामार्गावरील शिरपूरजवळ भरधाव कंटेनरने नऊ वाहनांना धडक देत हॉटेलमध्ये शिरत दहा जणांचा बळी घेतली. गेल्याच आठवड्यात दिंडोरी-सापुतारा रोडवरील वणीजवळ अपघातात तीन युवकांचा मृत्यू झाला.

या घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य महामार्ग वाहतूक पोलिस विभागाच्या ठाणे विभागाचे अधीक्षक मोहन दहिकर, नाशिक विभागाचे उपअधीक्षक प्रदीप महिराळे व महामार्ग वाहतूक विभागाच्या पथकाने अपघातस्थळी भेटी देत पाहणी केली.

त्यानंतर विभागीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेत महामार्गांवरील गेल्या तीन वर्षांतील अपघाती ब्लॅक स्पॉटचा आढावा घेतला. नाशिक विभागात १२८ ब्लॅक स्पॉट असून, यातील गंभीर अपघाती ब्लॅक स्पॉटच्या ठिकाणी नव्याने करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांबाबत सूचना श्री. दहिकर यांनी केल्या.

महामार्गाने वाहन चालविणाऱ्या वाहनचालकांचेही प्रबोधन करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याबाबतही सूचना करण्यात आल्या आहेत.

‘न्हाई’च्या बैठक

शिरपूरनजीक झालेल्या भीषण अपघातानंतर राज्य महामार्ग वाहतूक पोलिस (एचएसपी), राष्ट्रीय महामार्ग प्राधीकरण (न्हाई), सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) या विभागातील अधिकाऱ्यांची बैठकही घेण्यात आली.

नाशिक विभागांतर्गत नंदुरबार- धुळे- जळगाव महामार्ग, धुळे- चाळीसगाव, धुळे- जळगाव या महामार्गांची कामे सुरू आहेत.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणचे नाशिक विभागातील प्रकल्पप्रमुख यादव यांच्या उपस्थितीमध्ये बैठक होऊन, त्यात या महामार्गांवरील धोकादायक ठरू शकणाऱ्या स्थळांवर उपाययोजना करण्याबाबत चर्चा झाली.

"अपघात रोखण्यासाठी रस्ते-महामार्गांवर उपाययोजना जशा गरजेच्या आहेत तसेच नागरिकांच्या मानसिकतेत बदल होण्याचीही आवश्‍यकता आहे. वाहन चालविताना वेगावर नियंत्रण ठेवणे, वाहतूक नियमांचे पालन केल्याने बहुतांशी समस्या सुटू शकतात. महामार्ग पोलिसांकडून सर्वांना सहभागी करून घेत जनजागृती व प्रबोधनात्मक उपक्रम राबविले जाणार आहेत. जेणेकरून अपघाती घटना टाळता येऊ शकतील."

- मोहन दहिकर, पोलिस अधीक्षक, महामार्ग वाहतूक पोलिस ठाणे विभाग