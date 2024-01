Bus accident near Saptsringi Nagar on Devla Kalwan road here esakal

नाशिक Nashik Accident News : देवळा-कळवण रस्त्यावर एसटीचा अपघात; 15 प्रवासी जखमी देवळा शहरानजीक असलेल्या सप्तश्रृंगीनगर जवळ कळवण -मालेगाव ही बस (एमएच०७ सी ९१०८) गुरुवार (ता.४) रोजी सायंकाळी झाडावर आदळल्याने अपघात झाला.