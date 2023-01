Nashik Crime News : सटाण्यात स्टेट बँकेचे ATM फोडले; सटाणा शहरासह बागलाण तालुक्यात एकच खळबळ

सटाणा (जि. नाशिक) : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीसमोरील भारतीय स्टेट बँकेचे एटीएम आज मंगळवार (ता.१७) रोजी मध्यरात्रीच्या सुमारास अज्ञात चोरट्यांनी गॅस कटरचा वापर करून फोडले. १३ लाख ७७ हजार रुपयांची रोकड लुटून आर्टिका कारने पोबारा केला.

या धाडसी व फिल्म स्टाईल चोरीने सटाणा शहरासह बागलाण तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे. हेच एटीएम गेल्या पाच वर्षात तीन वेळा फोडून लाखो रुपयांची लुट करणाऱ्या सराईत टोळीचा पर्दाफाश करण्याचे मोठे आव्हान सटाणा पोलिसांसमोर आहे. (State Bank ATM broken in Satane Same excitement in Satana city and Baglan taluka Nashik Crime News)

शहरातील एटीएम फोडून लाखो रुपये लुटल्याची दोन वर्षातील ही सलग तिसरी घटना असून सुरक्षारक्षकांविना असुरक्षित असलेल्या एटीएम मशीन्सला आता चोरट्यांनी लक्ष केल्याने बँकांची सुरक्षादेखील धोक्यात आली आहे.

बॅंकेचे शाखा व्यवस्थापक सौरभ कुलकर्णी यांनी आज सटाणा पोलीस ठाण्यात या चोरीची तक्रार दिली. सटाणा - मालेगाव रस्त्यावरील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रवेशव्दारासमोर असलेल्या एटीएम मशीनमध्ये नुकताच रोख भरणा करण्यात आला होता.

काल मंगळवार (ता.१७) रोजी मध्यरात्रीच्या सुमारास मालेगावच्या दिशेने गस्तीवर जात असलेले प्रभारी पोलिस निरीक्षक किरण पाटील यांना १ वाजून ३५ वाजता बाजार समितीसमोरील एटीमचे शटर उघडे दिसले.

मात्र परतीच्या वेळी २ वाजून १५ वाजता एटीएमचे शटर बंद असल्याचे पाटील यांच्या निदर्शनास येताच त्यांच्या मनात संशयाची पाल चुकचुकली. त्यांनी तत्काळ चालकाला गाडी थांबवण्याची सुचना करून गाडीतील सहकार्‍याच्या मदतीने शटर उघडले असता एटीएम फोडल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले.

विशेष म्हणजे चोरट्यांनी एटीएममध्ये प्रवेश करण्याआधी सायरनची वायर कट केली होती. त्यानंतर सीसीटीव्ही कॅमेर्‍याची वायरही कट करून गॅस कटरच्या सहाय्याने एटीएम फोडले आणि १३ लाख ७७ हजार रुपयांची रोकड लुटून पोबारा केला.

प्रभारी पोलिस निरीक्षक किरण पाटील यांनी तातडीने वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना घटनेची माहिती देऊन परिसरातील पोलिस स्टेशन्स ला नाकाबंदी करण्याच्या सुचना केल्या.

आज सकाळी अप्पर पोलिस अधीक्षक अनिकेत भारती, पोलिस उपविभागीय अधिकारी पुष्कराज सूर्यवंशी, प्रभारी पोलिस निरीक्षक किरण पाटील, वडनेर खाकूर्डीचे (ता.मालेगाव) पोलीस निरीक्षक देवेंद्र शिंदे, जायखेडा पोलिस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक श्रीकृष्ण पारधी यांच्यासह मालेगाव तालुका पोलिस ठाण्याचे अधिकार्‍यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली.

ती निळ्या रंगाची अर्टिका कार पोलिसांच्या रडारवर.......

रात्री एक वाजून ४५ मिनिटांनी हिरव्या रंगाची ती गाडी एटीम समोरून मालेगाव कडे गेली पाच मिनिटात पुन्हा परत सटाणा चार फाट्यावरून दोन वाजता मालेगाव कडे फिरली. फक्त पाच ते सात मिनिटे एटीएम समोर कार थांबली व सर्व कार्यभार आटोपून रोकड घेऊन मालेगाव कडे चोरट्यांनी पोबारा केला.हा घटनाक्रम कॅमेरात कैद असल्याने तपासाची चक्रे गतिमान झाली.

पोलिसांनी मालेगांव रस्त्यावरील सर्व सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे चित्रीकरण ताब्यात घेतले असून स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने तपास सुरू केला आहे. चोरट्यांच्या मुसक्या आवळण्याचे कडवे आव्हान पोलिसांसमोर उभे ठाकले असून अज्ञात चोट्यांविरूध्द गुन्हा दाखल केला आहे.

* सटाणा - मालेगाव रस्त्यावरील हेच एटीएम पहिल्यांदा २९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी गॅस कटरच्या सहाय्याने फोडून २३ लाख ११ हजार रुपये, ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी मध्यरात्री हे एटीएम फोडण्यात चोरट्यांना यश आले मात्र त्यावेळी त्यांच्या हाती रोकड लागली नव्हती. आज पुन्हा तेच घडले.

* सटाणा शहरात स्टेट बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, आय.डी.बी.आय, एच.डी.एफ.सी., आय.सी.आय.सी.आय. या राष्ट्रीयीकृत बँकांनी ग्राहकांसाठी एटीएम मशिन्सची सोय उपलब्ध केलेली आहे. मात्र त्यापैकी बहुतांश एटीएम केंद्र रामभरोसे आहेत.

* शहरात गेल्या वर्षभरात घरफोड्या, दुचाकी वाहने चोरीच्या घटना वाढल्याने नागरिकांमध्ये घबराटीचे वातावरण आहे. सटाणा पोलिस ठाण्यात सध्या पोलिस निरीक्षकांची जागा रिक्त असून सर्व भार दोन सहाय्यक पोलिस निरीक्षकांवर आहे. रिक्त पदावर तातडीने कर्तव्यदक्ष, तरुण, तडफदार अधिकार्‍याची नियुक्ती करावी अशी मागणी शहरवासियांनी केली आहे.

