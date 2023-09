Nashik News: कंत्राटीकरण अन्‌ खासगीकरणाविरोधात राज्य शिक्षण बचाव समिती करणार आंदोलन

By

Nashik News : शासनाच्या कंत्राटीकरण आणि खासगीकरण धोरणा विरोधात राज्य शिक्षण बचाव समितीतर्फे व्यापक आंदोलन करणार असल्याची माहिती टी. डी. एफ चे राज्य अध्यक्ष माजी आमदार नानासाहेब बोरस्ते यांनी दिली.

शासनाच्या कंत्राटीकरण आणि खासगीकरणाच्या धोरणाला विरोध आणि त्याविरूद्ध जनजागृती यासंबंधी ठोस निर्णय घेण्यासंदर्भात राज्य शिक्षण बचाव समितीची पुणे येथे बैठक झाली. (State Education Defense Committee will protest against contracting and privatisation Nashik News)

टी. डी. एफ., छात्रभारती, एन. एस. यु. आय., ए . एस. टी. एफ., पुक्टो, राष्ट्र सेवा दल, समाजवादी शिक्षक मंच, नर्मदा आंदोलन, शिक्षक भारती, जुनी पेन्शन संघटना, प्राथमिक शिक्षक संघटना, निर्भय भारत, आम आदमी पार्टी अशा विविध संघटना प्रतिनिधीची ही बैठक माजी आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीत व्यापक आंदोलन उभारणीसाठी चर्चा झाली.

त्यानुसार या शासन निर्णयाविरोधात आंदोलन छेडले जाणार आहे, असे बोरस्ते सांगितले. बैठकीस आमदार जयंत आजगावकर, विश्वंभर चौधरी, राष्ट्र सेवादल अध्यक्ष नितीन वैद्य, वर्षा पिसाळ, गीता महाशब्देपूरा, शरद जावडेकर, माजी आमदार दतात्रय सावंत, हिरालाल पगडाल, माजी आमदार बोरस्ते आदींनी सूचना मांडल्या.

३० सप्टेंबर आणि २ ऑक्टोबरला राज्यभर आंदोलने होतील. कंत्राटीकरण रद्द करावे, शिक्षणात खासगीकरण, दत्तक योजना बंद करावी, अशा आमच्या मागण्या असून या मागण्या मान्य न झाल्यास निकराने आणि एकत्रित लढा उभारला जाईल, असेही बोरस्ते यांनी सांगितले.

नाशिक जिल्हा टी. डी. एफ. अध्यक्ष रवींद्र मोरे यांनीही नाशिक जिल्ह्यात एकत्रित लढा राबविण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे यावेळी सांगितले.