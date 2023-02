State Executive of BJP : भाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणी बैठकीत ठरणार राजकारणाची दिशा!

नाशिक : भाजप प्रदेश कार्यकारिणीची बैठक १० व ११ फेब्रुवारीला नाशिकमध्ये होत असून, कार्यकारिणीचा समारोप केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत होणार आहे.

त्याचबरोबर सहा केंद्रीय मंत्री व राज्य मंत्रिमंडळातील भाजपचे सर्वच मंत्री, आमदार व खासदार उपस्थित राहणार असल्याने कार्यकारिणीच्या बैठकीतून लोकसभा, विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची दिशा निश्चित होणार आहे. (State Executive of BJP direction of politics will in state executive meeting of BJP nashik news)

प्रदेश कार्यकारणीच्या बैठकीच्या निमित्ताने नियोजन करण्यासंदर्भात भाजपच्या वसंतस्मृती कार्यालयात बैठक बोलाविण्यात आली होती.

शहराध्यक्ष गिरीश पालवे, प्रदेश उपाध्यक्ष बाळासाहेब सानप, आमदार प्रा. देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, ॲड. राहुल ढिकले, ज्येष्ठ नेते विजय साने, संघटन सरचिटणीस प्रशांत जाधव, पवन भगूरकर, सुनील केदार, जगन पाटील, माजी महापौर सतीश कुलकर्णी, रंजना भानसी, प्रदीप पेशकार, गणेश कांबळे, काशिनाथ शिलेदार आदी उपस्थित होते.

हेही वाचा: Bikers Tension : बाईकर्सच्या स्टंटबाजीचा कहर! कधीही, कसेही येतात अन् धक्का देऊन जातात; अनेक जण जखमी

उत्तर महाराष्ट्राचे संघटन मंत्री रवी अनासपुरे यांनी आदर्शवत बैठक करण्यासाठी झोकून देण्याचे आवाहन केले. आमदार फरांदे म्हणाल्या, प्रदेश कार्यकारिणी बैठकीच्या निमित्ताने शहर भाजपमय करण्याचे आवाहन केले.

प्रदेश उपाध्यक्ष बाळासाहेब सानप यांनी बैठकीसाठी विविध समित्यांची निमिर्ती केली. विजय साने, गिरीश पालवे यांनी प्रदेश कार्यकारिणीच्या नियोजनाची माहिती सादर केली.

हेही वाचा: Nashik News: अंगुलगाव, नगरसूल येथील कामांसाठी 5 लाख मंजूर! अतिरिक्त रोहित्र, नवीन वीजउपकेंद्र होणार