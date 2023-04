Onion Subsidy : शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल 350 अनुदान; राज्य शासनाचा निर्णय

नामपूर (जि. नाशिक) : सन २०२२-२०२३ या वर्षात राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. (state govt decided to give subsidy of Rs 350 per quintal to onion producing farmers nashik news)

यासाठी २० तारखेपर्यंत पात्र कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी नामपूर बाजार समितीच्या आवारात अर्ज करावेत, असे आवाहन बाजार समितीचे सभापती कृष्णा भामरे, उपसभापती भाऊसाहेब कांदळकर, सचिव संतोष गायकवाड यांनी केले आहे.

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये नाफेडकडे १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीमध्ये कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये व जास्तीत जास्त २०० क्विंटलच्या मर्यादेत प्रतिशेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान योजना २०२२-२०२३ चा लाभ घेण्याकरिता विहित नमुन्यातील अर्ज कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत.

पात्र शेतकऱ्यांनी कार्यालयाच्या वेळेत आवश्यक कागदपत्रे सादर करून अनुदान योजनेचा लाभ घ्यावा. विक्री केलेल्या कांदा विक्रीची मूळपट्टी, कांदा पिकाची नोंद असलेला सातबारा उतारा, बँक पासबुकाची पहिल्या पानाची झेरॉक्स प्रत, आधारकार्डची झेरॉक्स प्रत, ज्या प्रकरणात सातबारा उतारा वडिलांच्या नावे व विक्रीपट्टी मुलाच्या अथवा अन्य कुटुंबीयांच्या नावे आहे अशा प्रकरणामध्ये सहमती असणारे शपथपत्र आदी कागदपत्रे अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.

"गेल्या काही महिन्यांपासून कांद्याच्या दरात प्रचंड घसरण झाल्याने शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्च देखील भरून निघालेला नाही. त्यामुळे माजी पणन संचालक सुनिनील पवार यांच्या नेतृत्वाखालील अभ्यास समितीने शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल साडेतीनशे रुपये अनुदान देण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी विहित वेळेत कागदपत्रे सादर करावीत." -कृष्णा भामरे, सभापती, नामपूर बाजार समिती.