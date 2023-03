Nashik News : दत्तात्रय ठाकरे निर्घृण खून प्रकरणी लाडूद ग्रामस्थांचे पोलिसांना निवेदन

जायखेडा (जि. नाशिक) : बागलाण तालुक्यातील लाडूद येथील दत्तात्रय (पिंटू) सखाराम ठाकरे यांचा निर्घृण खून करणाऱ्या आरोपींना कठोरात कठोर शासन करून फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे लाडूद येथील संतप्त ग्रामस्थांनी केली आहे. या संदर्भात जायखेडा पोलिसांना निवेदन देण्यात आले आहे. (Statement of Ladood villagers to police in case of Dattatray Thackerays brutal murder Nashik News)

लाडूद येथील शेती व्यवसाय करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या दत्तात्रय ठाकरे यांचा गुरुवार (ता. २३) रात्री त्यांची पत्नी माधुरी ठाकरे हिने तिचा प्रियकर भरत पाटील आणि त्याचा साथीदार राकेश सावळे (दोघे राहणार आसने, ता. जि. नंदुरबार) यांच्या मदतीने डोक्यात दगड घालून निर्घृण हत्या केली. प्रेमसंबंधात पती अडसर वाटत असल्याने प्रियकर व त्याच्या साथीदाराच्या मदतीने ही हत्या करण्यात आल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे.

नातेसंबंधाबरोबर माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या या घटनेतील आरोपींना कुठलीही दयामाया न दाखवता फाशीची शिक्षा व्हावी, अशी भावना व्यक्त करण्यात येत आहे.

या संदर्भातील निवेदन लाडूद ग्रामस्थांनी जायखेडा पोलिसांत दिले आहे. जायखेडा पोलिस ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक बी. पी. काळे व पोलिस हवालदार राजेश सावळे यांनी निवेदन स्वीकारले. निवेदनावर सयाजी बोरसे, अनिकेत बोरसे, सरपंच सुनंदा ठाकरे, उपसरपंच तुळशीदास ठाकरे, निखिल बोरसे, अतुल ठाकरे, दिनेश ठाकरे, अजिंक्य जगताप, गणेश मोरे, समाधान मोरे, युवराज ठाकरे, रोहिदास ठाकरे, विनोद ठाकरे, नानाजी ठाकरे, संदीप ठाकरे, भीमराव ठाकरे, सुरशिराम ठाकरे, उमाकांत जगताप, आकाश भदाणे, दीपक ठाकरे, भूषण ठाकरे, नानभाऊ ठाकरे, बंडू ठाकरे, भरत ठाकरे, समाधान जगताप, कैलास ठाकरे, गोपीचंद ठाकरे, खुशाल ठाकरे, अमोल अहिरे, गुलाब बोरसे, आप्पा ठाकरे, गोकुळ ठाकरे, दावल ठाकरे, कुणाल शेलार, नितीन ठाकरे, राजू ठाकरे, आकाश ठाकरे, अमोल अहिरे, नीलेश ठाकरे, राकेश ठाकरे, विशाल ठाकरे, महेश ठाकरे, समीर ठाकरे, केदराज जगताप, हरीश शेलार, लाडूद ग्रामस्थांच्या सह्या आहेत.