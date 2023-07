Nashik Crime : पाथर्डी फाटा परिसरात उपनगर हद्दीतून चोरलेली ॲक्टिवा मोपेड विक्रीसाठी आलेल्या चोरट्याला शहर गुन्हेशाखेच्या युनिट दोनने अटक केली. त्यानंतर त्याच्या दोन साथीदारांना अटक करून त्यांच्याकडून चोरीच्या पाच दुचाक्या जप्त करण्यात आल्या आहेत. (Stolen Activa came up for sale and recovered Three bike thieves arrested Nashik Crime)

आकाश संतोष आराध्य (२५, रा. सेव्हन वंडर सिटी, सरदवाडी शिवार ता. सिन्नर), नामदेव खंडेराव सरडे (३२, रा. मापारवाडी रोड, ता. सिन्नर), केशव गंगाधर पवार (३२, रा. तुंगार मळा, मापारवाडी, ता. सिन्नर) अशी अटक करण्यात आलेल्या दुचाकी चोरट्यांची नावे आहेत.

शहर गुन्हेशाखेच्या युुनिट दोनचे अंमलदार विजय वरंदळ यांना संशयित आकाश आराध्य हा चोरीची ॲक्टिवा विक्रीसाठी पाथर्डी फाटा येथे येणार असल्याची खबर मिळाली होती. युनिट दोनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रणजित नलावडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सापळा रचून त्यास अटक करण्यात आली.

पोलीस चौकशीतून त्याने नामदेव सरडे याच्या साथीने गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये चार दुचाक्या चोरी केल्याची कबुली दिली. पोलिसांनी सरडे यास बेडया ठोकल्या. त्याच्या चौकशीतून केशव पवार याचे नाव समोर येताच त्याचही पोलिसांनी अटक केली.

या तिघांच्या ताब्यातून १ लाख ३५ हजार रुपयांच्या पाच चोरीच्या दुचाकी जप्त करण्यात आलेल्या आहेत.

सदरची कामगिरी पोलीस आयुक्त अंकुश शिंदे, गुन्हेशाखेचे उपायुक्त प्रशांत बच्छाव, सहायक आयुक्त डॉ. सीताराम कोल्हे यांच्या मार्गदर्शनाखाली युनिट दाेनचे पोलीस निरीक्षक रणजित नलावडे, सहाकय उपनिरीक्षक विवेक पाठक, हवालदार सोमनाथ शार्दुल, चंद्रकांत गवळी, संजय सानप, जितेंद वजिरे यांनी बजावली.

या गुन्ह्यांची उकल

संशयित दुचाक्या चोरट्यांच्या अटकेमुळे उपनगर हद्दीतील ॲक्टिवा मोपेड (एमएच १५ इके ८०६२), घोटी हद्दीतील हिरोशाईन (एमएच १५ एफसी ०८८६), देवळाली कॅम्प हद्दीतील होंडा पॅशन (एमएच १५ डीबी ६५०२), सिन्नर एमआयडीसी हद्दीतील स्प्लेंडर (एमएच १५ जीजे ८२५९), अकोला (जि.नगर) हद्दीतील होंडा डिलक्स (एमएच १७ सीए ९९८८) या गुन्ह्यांची उकल झाली आहे.