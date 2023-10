Nashik News : पांडवलेणी येथील त्रिरश्मी लेणी येथे धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्ताने मंगळवारी (ता.२४) महाबोधी वृक्षशाखेचे रोपण महोत्सवाचे आयोजन केले जात आहे.

यासाठी परदेशातील पाहुण्यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे. त्यापार्श्वभूमीवर नाशिक पोलीस आयुक्तालयातर्फे पांडवलेणी परिसरात कडेकोट पोलीस बंदोबस्ताचे नियोजन करण्यात आलेले आहे.

त्याचप्रमाणे, सोमवारी (ता.२३) श्वानपथकामार्फत परिसराची कसून तपासणी करण्यात आली आहे. (Strict police security in Pandavaleni area Bodhi Tree Plantation thorough inspection of area by dog team Nashik)

पांडवलेणी, त्रिरश्मी लेणी याठिकाणी मंगळवारी (ता.२४) धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्ताने श्रीलंकेत असलेल्या महाबोधी वृक्षांच्या शाखेचे रोपण याठिकाणी केले जाणार आहे.

यासाठी बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा यांच्यासह श्रीलंका, मलेशिया, थायलंडचे प्रमुख पाहुणे आणि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, पालकमंत्री दादाजी भुसे, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.

तसेच, महाबोधी वृक्षरोपण महोत्सवासाठी राज्यासह देशभरातून लाखोच्या संख्येने नागरिक सहभगी होणार आहेत.

त्या पार्श्वभूमीवर शहर पोलिसांकडून कडेकोट पोलीस बंदोबस्ताचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. पांडवलेणी परिसराकडे जाणार्या रस्त्यांवरील वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविण्यात आलेली आहे.

श्वानपथकामार्फत तपासणी

पोलीस आयुक्त अंकुश शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली व परिमंडळ दोनच्या उपायुक्त मोनिका राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली चोख पोलीस बंदोबस्ताचे नियोजन करण्यात आलेले आहे.

उपायुक्त राऊत यांच्यासह गुन्हेशाखेचे उपायुक्त प्रशांत बच्छाव, परिमंडळ एकचे उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण यांच्यासह सहायक आयुक्त, पोलीस निरीक्षक, पोलीस कर्मचार्यांचा कडेकोट पोलीस बंदोबस्त कार्यक्रम संपेपर्यंत तैनात असणार आहे.

तसेच, सोमवारी (ता.२३) विशेष श्वानपथकामार्फत पांडवलेणी, फाळके स्मारक, बौध्द स्तुप या परिसराची कसून तपासणी करण्यात आली आहे.

असा आहे बंदोबस्त

पोलीस उपायुक्त : ३

सहायक आयुक्त : ५

पोलीस निरीक्षक : २५

सहायक निरीक्षक/उपनिरीक्षक : ४८

पोलीस कर्मचारी (महिला/पुरुष) : ४५०

होमगार्ड (महिला/पुुरुष) : २५०

"बोधी वृक्षरोपण सोहळ्याच्या निमित्ताने पांडवलेणी परिसरात कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात केला आहे. गर्दी होणार असल्याने कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी नागरिकांनी नियमांचे पालन करावे." - मोनिका राऊत, पोलीस उपायुक्त, परिमंडळ दो