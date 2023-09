सतिश गायकवाड : सकाळ वृत्तसेवा

Jalna Case : जालना जिल्ह्यातील अंतरावली येथे संविधानिक मार्गाने उपोषण करणाऱ्या मराठा आंदोलकांवर अमानुषपणे लाठी चार्ज करणाऱ्या प्रशासन व राज्यशासनाचा राज्यभर सकल मराठासमाज बांधव जाहीर निषेध करत आहे. (Strict shutdown in Dhulgaon to protest the lathi charge of Jalna protested by blocking road for half an hour)

आज जिल्हा बंदच्या हाकेमध्ये येवला तालुक्यातील धुळगाव येथे गावबंद करून समाज बांधवांकडून येवला लासलगाव रस्त्यावर रस्ता रोको करण्यात आला. गावातील सर्वच व्यवसाय महत्त्वाच्या संस्था कार्यालये कडकडीत बंद करून घटनेचा निषेध नोंदवला.

तसेच एक मराठा लाख मराठा व लाठीचार्ज करणाऱ्या प्रशासन व राज्य सरकारचा धिक्कार असो असी घोषणाबाजी करण्यात आली येवला लासलगाव या रस्त्यावर जवळपास अर्धा तास रास्ता रोको करून घटनेचा तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त केला.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

यावेळी उपस्थित समाज बांधवांना मराठा महासंघाचे जिल्हा कार्याध्यक्ष पांडुरंग शेळके ,योगेश सोमवंशी सरपंच राजेंद्र गायकवाड सिताराम गायकवाड यांनी निषेध नोंदवत भाषणे केली यावेळी माजी चेअरमन दत्तात्रय गायकवाड,

मच्छिंद्र गायकवाड,रामेश्वर गायकवाड,विक्रम गायकवाड, बाळासाहेब गायकवाड, विठ्ठल वाळके, वसंतराव गायकवाड,सोमनाथ गायकवाड,निलेश गायकवाड,राजेंद्र सोनवणे,संतोष गायकवाड सागर महाले वाल्मीक शेळके गणेश गायकवाड, राजू माळी,पांडुरंग गायकवाड, उत्तमराव गायकवाड दत्तू गायकवाड,नवनाथ बाराहते,आदी मराठासमाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.