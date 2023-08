Nashik News : ऐतिहासिक नोंदींनुसार शतकानुशतकांपासून मराठी भाषेचा वापर केला जात आहे. बाराव्या शतकातील लीळाचरित्र ग्रंथ आजदेखील वाचनात आहे.

या सर्व दस्तऐवजाची दखल घेऊन मराठी भाषेस अभिजात भाषा म्हणून दर्जा मिळावा, यासाठी शासनातर्फे प्रयत्न करावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र साहित्य परिषद नाशिक रोड शाखेतर्फे करण्यात आली आहे. याबाबत महिलांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल रमेश बैस यांची नुकतीच भेट घेतली. (strong stand by womens delegation of Masap Nashik Road Branch to governor for marathi state language status Nashik)

महिलांच्या शिष्टमंडळाने राजभवनात जाऊन राज्यपालांना मराठीच्या अभिजात भाषेविषयी आग्रह करण्याची ही राज्यातील पहिलीच वेळ आहे.

ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपले काम चोख करून विस्तृत अहवाल व प्रस्ताव राज्य शासनामार्फत सादर केला आहे.

मात्र तसे असूनही आजपर्यंत मराठी भाषेची उपेक्षा होत असल्याच्या मुद्याकडेही मसापच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांचे लक्ष वेधले. मराठीस अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा विषय हा केंद्र सरकारच्या अख्यत्यारीत येत असल्याने प्रसंगी दिल्लीपर्यंत जाण्याचीही तयारी मसापने दर्शविली आहे.

रमेश पतंगे यांच्या मार्गदर्शनाखालील शिष्टमंडळात सुजाता हिंगे, कामिनी तनपुरे, सुरेखा गणोरे, रेखा पाटील, अलका अमृतकर, मानसी घमंडी, सुमन हिरे, मंगला सातभाई, संगीता पाटील, अॅड. वर्षा देशमुख यांचा सहभाग होता.

व्याख्यानांद्वारे मंथन

मराठीस अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, ही मागणी मसापच्या शाखा स्थापनेपासून कायम राहिली आहे. यासाठी वेळोवेळी भाषेच्या जाणकारांसह तज्ज्ञांच्या व्याख्यानांद्वारे विषयावर संस्थेने मंथन घडवून आणले आहे.

राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे शिक्षण सक्तीचे करण्यासाठी नाशिक जिल्ह्यात प्रबोधन करण्याची जबाबदारी शासनाने मसापच्या नाशिक शाखेकडे दिली होती. यानंतर लागू करण्यात आलेल्या कायद्यासाठी या जनजागृतीचा उपयोग झाला आहे.