Thackeray VS Shinde : जनमानसात ठसा उमटविण्याची धडपड

Thackeray VS Shinde : शिवसेनेच्या इतिहासात छगन भुजबळ, नारायण राणे, राज ठाकरे यांच्यापेक्षा सर्वात मोठे बंड एकनाथ शिंदे यांच्या काळात झाले. तब्बल ४० आमदारांना घेऊन ते बाहेर पडले. एवढेच नव्हे तर मुख्यमंत्री व महत्त्वाची खाती पदरात पाडून घेत भाजपसोबत नीटनेटका संसार सुरू आहे.

फाटाफुटीवरच बंड थांबले नाही तर शिवसेनेच्या चिन्हावर व पक्षावरच दावा केला. न्यायालयात दावा सुरू असला तरी लोक खरी शिवसेना म्हणून मान्यता देतील हा प्रश्‍न त्यांचे शिलेदार लोकांमध्ये जाऊन तो ठसा उमटविण्याचा प्रयत्न करत आहे.

नाशिकसंदर्भात विषय घ्यायचा तर अशा प्रकारचा ठसा उमटविण्यात यश मिळताना दिसत आहे. लोकांमध्ये जाण्याबरोबरच सत्ता नसताना विकासकामेदेखील सुरू आहे. वर्ष सरत असताना विरोधकांना म्हणजेच उबाठा शिवसेनेला नामोहरम करण्यासाठी साम, दाम, दंड या नीतीचा वापर केल्याचे नाशिककरांनी पाहिले.- विक्रांत मते. (Struggle to make an impression on public by shinde and thackeray group recap 2023 nashik news)