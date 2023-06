Nashik News : पंचवटीतील मखमलबाद नाका परिसरातील राजपाल कॉलनीमध्ये बारावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्याने राहत्या घरात गळफास घेतल्याची दुर्दैवी घटना घडली.

नुकत्याच नीट आणि सीईटी परीक्षेमध्ये या विद्यार्थ्यांस कमी गुण मिळाले होते. त्यामुळे तणावात असलेल्या या विद्यार्थ्याने नैराश्‍यातून थेट टोकाचे पाऊल उचलल्याचे पोलिसांच्या प्राथमिक तपासातून समोर येते आहे. (student commit suicide due to low marks in NEET CET at panchavati extreme step taken out of desperation Nashik News)

ओम रवींद्र धात्रक (१७, रा. श्री दत्त निवास, हेमकुंज रोड, पंचवटी) असे मयत विदयार्थ्याचे नाव आहे. ओम हा बारावी विज्ञान शाखेतून नुकताच उत्तीर्ण झाला होता. दरम्यान, ओम याने वैद्यकीय प्रवेशासाठी नीट तर, अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी सीईटी या सामायिक प्रवेश परीक्षा दिल्या होत्या.

या दोन्ही परीक्षांचा निकाल नुकताच जाहीर झाला आहे. या दोन्ही परीक्षांमध्ये ओम यास कमी मिळाल्याचे समजते. यामुळे मानसिक तणावात होता.

याच नैराश्‍यातून ओम याने सोमवारी (ता. २०) दुपारी राहत्या घरातील बेडरुममध्ये गळफास लावून घेतला होता.

सदरची बाब दुपारी दोनच्या सुमारास ओमचे वडील रवींद्र धात्रक यांच्या लक्षात आल्याने त्यांनी त्यास तातडीने उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले असता, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून मयत घोषित केले.

घटनेची माहिती मिळताच पंचवटी पोलिसांनी जिल्हा रुग्णालयात धाव घेतली. ओमचे वडील रवींद्र धात्रक हे शेतकरी असून, या घटनेमुळे राजपाल कॉलनी, मधुबन कॉलनी परिसरात हळहळ व्यक्त होते आहे.

याप्रकरणी पंचवटी पोलिसात अकस्मात मृत्युची नोंद करण्यात आली असून, पोलीस हवालदार व्ही. यू. माळोदे हे तपास करीत आहेत.