Nashik News : जोपळ येथील आश्रमाशाळेतील विद्यार्थ्याचा तब्येत खालावल्याने मृत्यु

वणी (जि. नाशिक) : आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत असलेली जोपुळ, ता. दिंडोरी येथील प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळेत इयत्ता सहावी मध्ये शिक्षण घेत असलेला विद्यार्थ्याची अचानक तब्येत खालावल्याने मृत्यु झाल्याची घटना घडली असून वणी पोलिसांत अकस्मात मृत्युची नोंद करण्यात आली आहे. (student of an ashram school in Jopal died due to ill health Nashik News)

जोळ ता. दिंडोरी येथील यशवंतराव पाटील एज्युकेशन सोसायटीच्या आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत अनुदानीत आश्रमशाळेतील इयत्ता सहावीतील संकेत ज्ञानेश्वर गालट, वय - 11 वर्षे 06 महिने, रा सावर्णा, ता. पेठ यास ता. 13/2/2023 रोजी किरकोळ खोकला व घसा दुखत असल्याने त्यास तेथील शिक्षकांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्र खेडगाव या ठिकाणी सदर ठिकाणी उपचाराकरीता नेले होते.

त्यानंतर सदर मुलगा आश्रम शाळेच्या निवासी वसतिगृहाच्या ठिकाणी मुक्कामी असताना त्यास आज गुरुवार दिनांक 16/2/2023 रोजी पोट दुखत असल्याने शिथकांनी खेडगाव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेले असता, तेथील वैद्यकीय अधिकारी पुढील उपचारा करिता सिव्हिल हॉस्पिटल, नाशिक नेण्याची सांगितले.

त्यावेळी संकेत गालट याचे बरोबर असलेले शिक्षक यांनी त्यास पिंपळगाव बसवंत येथील खाजगी रुग्णालय राधाकृष्ण हॉस्पिटल येथे नेले. तेथील डॉक्टरांनी देखील सिव्हिल हॉस्पिटल या ठिकाणी घेऊन जाणे बाबत सूचना केली.

त्यानंतर पिंपळगाव बसवंत येथील ग्रामीण रुग्णालय येथे उपचारासाठी नेले असता तेथील वैद्यकीय अधिकारी यांनी सदर मुलास मृत झाल्याचे घोषित केले. मयत मुलाचे नातेवाईकांना माहिती कळविण्यात आली असून जिल्हा रुग्णालय नाशिक येथे शव विच्छेदन करता पाठविण्यात आले असून वणी पोलीस ठाणेस अकस्मात मृत्यू रजिस्टर दाखल करण्यात आला आहे.