Nashik Crime: भर दिवसा सिन्नर शहरातून विद्यार्थ्यांच्या सायकली लंपास; CCTVमध्ये चोरटा जेरबंद

Nashik Crime : शहरातील लोकनेते शंकरराव बाळाजी वाजे अभ्यासिकामध्ये अनेक विद्यार्थी अभ्यास करण्यासाठी दूरवरून येत असतात.

अभ्यासिका मध्ये येण्यासाठी दुचाकी तसेच सायकलचा उपयोग करीत अभ्यासिकेमध्ये येत असून अशावेळी अभ्यासिका शेजारीच असलेल्या जागेमध्ये दुचाकी तसेच सायकल विद्यार्थी लावीत असतात बुधवारी सकाळी अज्ञात चोरट्याने विद्यार्थी याची सायकल दिवसाढवळ्या चोरून नेल्याने विद्यार्थी भयभीत झालेले असून, पालकही चिंताग्रस्त आहे. (Students bicycles looted from Sinnar city throughout day Burglar caught in CCTV Nashik Crime)

कारण अनेक दिवसांपासून सायकल चोरीचे सत्र थांबत नसून अनेक सायकली जात असल्याचे पालकांनी सांगितले.

चोरटा बुधवारी दिवसा ढवळ्या सायकल चोरून नेत असताना सीसीटीव्ही मध्ये कैद झालेला असून या अज्ञात चोरट्याला पकडण्यात यावे अशी नागरिकांनी मागणी केली असून सिन्नर शहरातील दुचाकी व सायकल चोरट्यांना लवकरात लवकर पकडून विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी सिन्नर शहरातील प्रवीण क्षत्रिय, संतोष खर्डे ,सचिन लहामगे ,संजय क्षत्रिय, श्रीकांत पवार या नागरिकांकडून होत आहे.

सिन्नर शहरातील आठवड्या बाजारातून अनेक वेळा पुरुषांचे तसेच स्त्रियांचे मोबाईल हातोहात अज्ञात चोरट्याने लंपास केले असून मोबाईल चोरीचे सत्र हे अनेक दिवसांपासून सुरू असून, मागील रविवारी एका स्त्रीचे गळ्यातील मंगळसूत्र गर्दीचा फायदा उठवीत चोरट्याने लंपास करण्याचा प्रयत्न केला असता नागरिकांनी या चोरट्याला पकडला पण गर्दीचा फायदा घेत अज्ञात चोरटा पळून गेल्याचे नागरिकांनी सांगितले.

त्यानंतर अज्ञात चोरट्याने एका स्त्रीच्या पर्स मधून पैसे व मोबाईल चोरून घेत रिकामे पाकीट रस्त्यावर फेकल्याने महिलाचा मोबाईल गेल्याचे लक्षात काही वेळाने आल्याने महिलाची धावपळ उडाली या महिलेने हाकेच्या अंतरावर असलेल्या पोलीस स्टेशनमध्ये अज्ञात चोरट्याची तक्रार केलेली असून अद्याप पर्यंत मोबाईल चोरटे पोलिसांच्या हाती लागलेले नाही हे मोबाईल चोरीचे सत्र कधी थांबेल अशी अपेक्षा सिन्नर करांकडून होत आहे.

सिन्नर तहसील ऑफिस समोरून रविवारी मोबाईल तसेच पैसे अज्ञात चोरट्याने चोरल्याने हाकेच्या अंतरावर दोन्ही पोलीस स्टेशन असूनही चोरटे चोरी करून काही मिनिटाच्या आत पसार झालेले होते.