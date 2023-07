PESA Certificate : पेसा दाखल मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांची कसरत

By

PESA Certificate : तलाठी पदाच्या भरतीसाठी शासनाने आदिवासी विद्यार्थ्यांना पेसा दाखला अनिवार्य केला आहे.

तर दुसरीकडे शासनाने आदेश काढून पेसा दाखला देण्याचा अधिकार पंचायत समितीकडून काढून घेत आदिवासी आयुक्तालयाकडे दिल्याने जिल्ह्यातील १५ तालुक्यातील विद्यार्थी आदिवासी आयुक्तालयात गर्दी करीत आहे. (students going to Tribal Commissioner for Pesa certificate nashik news)

यामुळे दररोज दीड ते दोन हजार विद्यार्थी पेसा दाखल्यासाठी आदिवासी आयुक्तालयात हजेरी लावत आहे. अचानक हजारोंच्या संख्येने विद्यार्थी आदिवासी आयुक्तालयात गर्दी करत असल्याने गोंधळाचे वातावरण निर्माण होत आहे. यामुळे अधिकारी वर्गाची तारांबळ उडत आहे. आतापर्यंत जिल्हाभरातून साधारणतः दहा हजार विद्यार्थ्यांनी पेसा दाखल्यासाठी अर्ज केले असून ६ ते ७ हजार विद्यार्थ्यांना दाखल्यांचे वाटप झालेले आहे.

मात्र अद्यापही ३ हजार विद्यार्थ्यांचे दाखल्यांचे वाटप झालेले नाही. १७ जुलै ही दाखला अपलोड करण्यासाठी अंतिम मुदत असल्याने अंतिम मुदती अगोदर दाखला मिळावा यासाठी विद्यार्थी प्रयत्नशील आहेत.आदिवासी आयुक्तलयामध्ये १ जुलै ते ५ जुलैच्या दरम्यान दाखल्यांसाठी आलेल्या अर्जांची प्रशासनाकडून नोंद न ठेवण्यात आली नाही.

त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना कुठल्याही प्रकारची पोचही दिली नाही. जिल्हाभरातील आलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे अर्ज अगोदर एकत्र करण्यात आले. मात्र यामुळे गोंधळ वाढत गेल्याने अधिकाऱ्यांनी तालुकानिहाय अर्ज वेगळे करण्याचे आदेश दिले.

"आदिवासी आयुक्तालयातील प्रशासकीय यंत्रणा बेफिकीरवृत्तीने वागत असून अर्ज स्वीकारताना विद्यार्थ्यांना पोच देण्यात आली नाही. तसेच अर्जाची नोंदही ठेवण्यात आली नाही. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. विद्यार्थ्यांना वेळात दाखले न मिळाल्यास आदिवासी आयुक्तालयासमोर उपोषणास बसणार आहेत." - विनायक माळेकर, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य, नाशिक