Ganeshotsav 2023 : गणेशोत्सव म्हटला, की सर्वांच्या आनंदाला उधाणाचे भरते येते. विशेषतः बालगोपाळांना गणेशाच्या आगमनापासून विसर्जनापर्यंतचा प्रत्येक दिवस नवीन आनंद देऊन जातो.

गणेशोत्सवाची क्रेझ महाराष्ट्रात सर्वाधिक असली तरी परदेशातील भारतीय मुलेही पारंपरिक सण साजरे करण्यात मागे नसल्याचे आधुनिक विचारांच्या विद्यार्थ्यांनी दाखवून दिले आहे.

अमेरिकेतील नॅशव्हिल मराठी स्कूलमधील विद्यार्थ्यांनी 'माझा बाप्पा' अभिनव उपक्रम राबविल्याने अमेरिकेत गणरायाचा जयजयकार निनादला. (Students of Nashville Marathi School in America celebrate ganeshotsav 2023 under poonam shirvalkar nashik)

कोणत्याही नवीन कार्याची सुरुवात गणेश पूजनाने होत असते. त्यामुळे नॅशव्हील शाळेच्या संचालिका पूनम सागर शिरवळकर यांनी यंदा शाळेतच गणरायाची स्थापना केली. मुलांना अभ्यासाव्यतिरिक्त आपली संस्कृती जपता आली पाहिजे हाच यामागचा उद्देश होता.

विशेष म्हणजे विद्यार्थ्यांना गणपतीची मूर्ती बनविण्यासाठी शाळेतच मार्गदर्शन करण्यात आले. शाळेत शाडू मातीपासून पर्यावरणपूरक गणेशाच्या आकर्षक मूर्ती साकारण्यात आल्या. पर्यावरण संवर्धनाची शिकवण मुलांनी शाळेतून मिळाली.

चिमुकल्यांनी रांगोळीतून, क्ले, मातीपासून बाप्पांना साकारले. बाप्पांची चित्रे काढून त्यात आकर्षक रंग भरले. सुपारीरुपी गणेशाचा अभिषेक कसा करावा याची शिकवण मुलांना मिळाली.

विशेष बाब म्हणजे गणपती अथर्वशीर्षाचे सहस्त्रावरतण या मुलांनी केले. परदेशात राहुनही आपली संस्कृती जपण्याचा आगळावेगळा प्रयत्न वाखाणण्याजोगा आहे.

अमेरिकेतील मराठी शाळा....

महाराष्ट्रात दिवसेंदिवस शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे मराठी शाळांची संख्या घटत असताना अमेरिकेत मराठी शाळा अनिवासी भारतीय महिला चालवीत असल्याचे अत्यंत आशादायक चित्र पाहायला मिळत आहे.

नॅशव्हील येथील शाळेला रेणुका देशमुख, आर्या महाजन, मयूरी नाईक, अपर्णा काळे, चैताली लाडे

या शिक्षिका म्हणून काम बघतात. बृहनमराठी मंडळाच्या अध्यक्षा विद्या जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुण्यातील भारती विद्यापीठाचा अभ्यासक्रम या शाळेत शिकवला जातो.

शाळेचे स्वरूप, आठवड्यातून एक दिवस विद्यार्थ्यांना आपल्या मायमराठीची ओळख करून देणे असा आहे. जवळपास चाळीस विद्यार्थी सध्या शाळेत शिकत आहेत. सातासमुद्रापार इतक्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांना मराठीचे शिक्षण देणे गौरवास्पद बाब आहे.

"परदेशात राहून, नवनवीन आव्हाने पेलून केवळ मराठी भाषा नव्हे तर मराठी संस्कृतीचा ध्वज मनामनांत फडकवण्यासाठी शाळेची निर्मिती केली आहे. आपल्या भारतीय संस्कृतीचा अमूल्य ठेवा जपला जावा, यासाठी वर्षभर गणेशोत्सव, शिवजयंती, महाराष्ट्र दिन, मराठी भाषा गौरव दिन, गुढीपाडवा, विजयादशमी असे अनेक सर्व पारंपरिक पद्धतीने साजरे केले जातात."

- पूनम सागर शिरवळकर, अमेरिका.