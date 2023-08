By

Nashik News : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या निकालासंदर्भात गोंधळाचा आणखी एक प्रकार नाशिक जिल्ह्यात समोर आला आहे.

एचपीटी कला महाविद्यालयातील अंतिम वर्ष बीए या अभ्यासक्रमाचा अनेक विद्यार्थ्यांचा निकाल रखडला असल्याने त्यांच्याकडून मनस्ताप व्यक्त होत आहे.

तातडीने निकाल जाहीर करण्यात यावा, यासाठी नाशिक उपकेंद्राला भेट देत समन्वयकांना निवेदन दिले जाणार असल्याची माहिती विद्यार्थ्यांनी दिली. (Students upset over delayed results crisis of final year BA students in HPT college Nashik)

राज्यस्तरावर सध्या विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षा सुरू आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ याकरिता प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाते आहे. अनेक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाच्या दोन फेऱ्या पूर्ण झालेल्या आहेत.

यामध्ये पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांचा देखील समावेश आहे. असे असताना निकाल रखडल्यामुळे काही विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित राहण्याची वेळ ओढवण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे.

एचपीटी महाविद्यालयातील अंतिम वर्षातील काही विद्यार्थ्यांचे निकाल अद्यापपर्यंत जाहीर झालेले नाहीत. या संदर्भात विद्यार्थ्यांकडून सातत्याने महाविद्यालय व विद्यापीठाकडे पाठपुरावा सुरू आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमास प्रवेश घ्यावयाचा असल्याने तातडीने निकाल जाहीर करावा, अशी मागणी या विद्यार्थ्यांकडून केली जात आहे. लेखी परीक्षा होऊन दीर्घकाळ उलटूनही निकाल जाहीर होत नसल्याने या प्रकाराची सखोल चौकशी व्हावी, अशी देखील विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.

तत्पूर्वी पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमास प्रवेश घ्यावयाचा असल्याने तातडीने निकाल जाहीर करत विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा, या मागणीसाठी विद्यार्थी गुरुवारी (ता.१७) विद्यापीठ उपकेंद्राला भेट देऊन निवेदन देणार असल्याचे तक्रारकर्ते विद्यार्थ्यांनी सांगितले.