Nashik News: कसबे सुकेणेतील भुयारी मार्ग ठरतोय अपघाताला निमंत्रण

Nashik News : भारतीय रेल्वे विभागाकडून येथील रेल्वेस्टेशन जवळ असलेले रेल्वे गेट बंद करून जवळूनच वाहत असलेल्या बाणगंगा नदी काठाजवळून असलेल्या रेल्वे पुलाखालून वाहतूक मार्ग सुरू करून जवळपास दोन वर्ष पूर्ण होत आली असली तरी या मार्गाकडे रेल्वे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.

या मार्गावर रेल्वे पुलाखाली दोन्ही बाजूने येणारे वळण रस्ते तीव्र उताराचे असल्याने अपघाताला निमंत्रण ठरत आहे. तसेच, मार्गावरील खड्डे वाहनधारकांना मोठे अडचणीचे ठरत असल्याचे चित्र आहे. (subway in Kasbe Sukene becoming an invitation to accidents Nashik News)

या मार्गावर कोणतेही दिशादर्शक फलक किंवा पथदीपची सोय करण्यात आलेली नाही. मोठे वळण असल्याने समोरील वाहने एकमेकांना दिसून येत नसल्याने पुलाखाली छोटे-मोठे अपघात नित्याचेच झाले आहे.

रेल्वे गेट बंद झाल्याने नागरिकांना हा वळण रस्ता धोकादायक ठरत असल्याचे चित्र आहे. रेल्वेगेटने वाहनधारकांचा वेळ जात होता. मात्र आता भुयारी मार्गाच्या विविध समस्यांमुळे रेल्वेगेटच बरे होते अशा प्रतिक्रिया उमटत आहे.

रस्त्याचा तीव्र उतार कमी करावा, रस्त्याचे वळण कमी करण्यात यावे, रस्त्याचे काँक्रिटीकरण करण्यात यावे अशी मागणी वाहनधारक, स्थानिक ग्रामस्थ, शेतकऱ्यांनी केली आहे.

"रेल्वे प्रशासनाने येथील रेल्वेगेट बंद करून रेल्वेलाइन खालून असलेल्या पुलाखालून वाहतूक व्यवस्था सुरू केली असली तरी प्रचंड वळण, तीव्र उतार व खड्डेमय रस्ता वाहतुकीसाठी जीवघेणा ठरत असून रेल्वे प्रशासनाने त्वरित हा मार्ग काँक्रिटीकरण करावा."

- रत्नाकर मोगल शेतकरी, मौजे सुकेणे