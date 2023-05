Nashik Crime: सागवान लाकडाची तस्करी रोखण्यात यश; वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांची आंबोडे येथील जंगलात कारवाई

Nashik Crime : बाऱ्हे (ता. सुरगाणा) परिसरातील जंगलात सागवान तस्कराची टोळी सक्रीय होऊ लागली आहे. बाऱ्हे वनपरिक्षेत्रात अधिकाऱ्यांच्या पथकाने गुप्त माहितीच्या आधारे आंबोडे येथे सापळा रचत मॅक्स पिकअप वाहनातून वाहतूक केली जात असलेले सागवनचे सोळा नग घनमीटर १.४७१ हस्तगत केले. (Succeed in stop teak wood smuggling Action of forest area officers in forest of Ambode Nashik Crime)

बाऱ्हे वनपरिक्षेत्रातील आंबोडे वनपरिमंडळ अंतर्गत भागातून एका पिकअप गाडी (डीजे ०६, व्हीव्ही ८९११)द्वारे काही संशयीत सागवान लाकडे अवैधरित्या वाहून नेणार असल्याची गोपनीय माहिती बाऱ्हे वनपथकाला मिळाली होती.

त्यानुसार नाशिक उपवनसंरक्षक पंकज गर्ग यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक वनसंरक्षक अनिल पवार, बाऱ्हे वनपरिक्षेत्र अधिकारी सुधीर कवर व बाऱ्हे येथील सर्व कर्मचाऱ्यांचे पथक तयार करण्यात आले. या पथकाने गुरूवारी (ता. २५) सायंकाळी पाचच्या सुमारास जंगल परिसरातील रस्त्यावर सापळा रचला.

मात्र, कुणकुण लागताच सागवन तस्कर आणि त्यांच्या साथीदारांनी रस्ता बदलला. त्यामुळे वनअधिकारी कर्मचाऱ्यांनाही दुसऱ्या वाटेने वाहनाद्वारे गुजरातकडे जाणारा चोर रस्ता गाठला. आंबोडे ते कापाटा रस्त्यावरून जात असताना आंबोडे हद्दीत पथकाने वाहनाद्वारे पिकअपचा पाठलाग केला.

सापळा कारवाई पथकाने या कारवाईत सागवनच्या लाकडांनी भरलेली गुजरात प्रादेशिक परिवहन विभागाचे पासिंग असलेली पिकअप ताब्यात घेत बाऱ्हे वनपरिक्षेत्र कार्यालयात आणली. या ठिकाणी वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी पंचनामा करून वाहन जप्त केले असून, वन अधिनियम १९२७ च्या विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.